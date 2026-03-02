Slušaj vest

Andrea Bočeli privukao je svu pažnju na festivalu Sanremo kada je spektakularno dojahao do scene. 67-godišnji italijanski tenor dojahao je na belom konju, a kao čest gost festivala i ovog puta je oduševio publiku. Za nastup je odabrao svoj prepoznatljivi smoking s leptir-mašnom.

Nastupio je u finalnoj večeri

Andrea Bočeli bio je gost finalne večeri Sanrema. Nakon što je privukao pažnju dolaskom na konju, otpevao je dve pesme koje ga vežu za festival. S pesmom "Il mare calmo della sera" 1994. je pobedio u kategoriji Nuove Proposte (mladi/novi izvođači) i praktično se lansirao široj publici. Izveo je i globalni hit "Con te partirò".

U sklopu večeri Bočeli je na sceni dobio i "Premio Città di Sanremo" (nagrada grada Sanrema) kao priznanje za doprinos širenju italijanske muzike u svetu. S njim je došla i supruga Veronika Berti (42), s kojom je u braku od 2014. godine.

76. festival italijanske muzike Sanremo

Od 24. do 28. februara u Italiji se održao 76. festival italijanske muzike - Sanremo. Na sceni pozorišta Ariston u Sanremu biralo se i ko će predstavljati Italiju na Evroviziji, a pobedu je odneo Sal Da Vinči, ali se još ne zna hoće li on prihvatiti tu ulogu (ima pravo da odbije).

