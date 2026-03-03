Slušaj vest

Posebnu pažnju na Pesmi za Evroviziju 2026 privukao je frontmen benda Lavina, koji je svojim autentičnim izgledom i scenskim nastupom izazvao brojne reakcije.

Luka Aranđelović je svojim autentičnim izgledom i scenskim nastupom u izvođenju pesme "Kraj mene" na PZE izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama.

Njegov imidž mnogi su komentarisali, a bilo je i onih koji su ga, zajedno sa bendom, upoređivali sa bivšim frontmenom italijanske grupe Maneskin - Damijanom Davidom. Glavni razlog je jaka scenska šminka, a zanimljivo je da frontmen Lavine izgleda potpuno drugačije bez teške scenske šminke.

Nastavnik muzičkog

Frontmen grupe, Luka Anđelković, nastavnik je muzičkog u Bujanovcu, a tokom finala pozdravljao je svoje učenike koji su ga verno bodrili.

- Radim u nižoj muzičkoj školi u Bujanovcu. Predajm klincima klasičnu gitaru. Rad sa decom je u isto vreme i težak i lep. Postoji ta strana mene koja voli da prenese znanje i ne mogu da kažem da ne uživam u toj profesiji. Moj je posao da probudim talenat kod dece, nekad uspem, a nekad ne - rekao je Luka i otkrio zbog čega predaje u školi u Bujanovcu i putuje do posla.

- Kad sam završio fakultet nisam imao posao, stvorila se prilika da odem tamo i ja sam prihvatio.

Zanimljivo je da Luka na jednoj ruci ima dugačke nokte dok su na drugoj uredno skraćeni. Kako je otkrio razlog tome je njegov posao i nokti su mu potrebni kako bi svirao gitaru.

Put ka uspehu

Nisu imali menadžere, nisu imali veliku podršku industrije, imali su samo instrumente. Vežbali su gde su stigli, u garažama, podrumima i improvizovanim studijima.

- Nije bilo lako. Svirali smo pred malim brojem ljudi, često bez honorara. Ali nikada nismo prestali da verujemo — rekao je Luka u intervjuu u emisiji Moj Niš za televiziju Belami.

Ono što je mnoge iznenadilo je njihova jednostavnost i skromnost.

- Ne mogu da zamislim taj stereotip rokzvezde koji je postojao pre. Trudimo se i radimo na sebi. Zahvalni smo našim roditeljima što su nas lepo vaspitali. Mislim da ne možeš da drugačije da uspeš u ovom biznisu trenutno, naravno postoje izuzeci, osim da budeš vredan. Moramo da radimo puno, nemamo taj luksuz da se opijamo, drogiramo i glupiramo, jer moramo da pišemo, radimo, snimamo, da imamo novac kako bi to sve finansirali. To je prva stvar, a drugo, moraš da budeš fin prema ljudima. Kad bih bio bezobrazan prema vama ili nekom drugom, vi verovatno ne biste hteli više nikad sa mnom da sarađujete. Tako da ono i sa profesionalne perspektive prvenstveno sve to mora - otkrio je muzičar.

Ko su momci iz benda Lavina

Bend predvodi harizmatični frontmen Luka Aranđelović, a pored njega postavu čine Pavle Samardžić (gitara), Andrija Cvetanović (gitara), Nikola Petrović (bas), Pavle Aranđelović (klavijature) i Bojan Ilić (bubnjevi).

- Lavina je krenula kad smo imali 13 godina. Nije bila uvek Lavina, ali ta neka ekipa je, ne znam, se malo skupila, i onda smo iz nje isplivali u ovo drugo - otkrio je ranije Anđelković.

