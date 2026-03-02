Slušaj vest

Čuvena srpska manekenka Anika Božić, koja je udata za arapskog biznismena Jusufa al Saraja, oglasila se na Instagramu, te saopštila da je evakuisana iz Dubaija usled rata između Irana i SAD.

"Bezbedna sam i evakuisana sam iz Dubaija. Hvala svima koji su mi se javili. Dobila sam na stotine poruka, a vaša podrška mi zaista mnogo znači. Doživeti nešto ovako podseti te koliko je normalan život zapravo krhak. Moje srce je uz sve civile i porodice koje trenutno žive u strahu i neizvesnosti", napisala je Anika, te nastavila:

Anika Božić evakuisana iz Dubaija Foto: Printscreen/ Instagram/ anika_bozic

"Bez obzira na to gde se nalazimo u svetu, uvek su obični ljudi ti koji nose emotivni teret ovakvih trenutaka. Mislim na njih i molim se za njihovu bezbednost", stoji u objavi manekenke.

Snažne eksplozije u Dohi i Dubaiju

Snažne eksplozije su rano jutros odjeknule u katarskoj prestonici Dohi i Dubaiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Izveštači Skaj njuza širom Bliskog istoka javljaju da je u Dubaiju bilo novih detotacija nakon onih zabeleženih u prethodna dva dana.

Prema rečima očevidaca za Rojters, glasne eksplozije su se čule i u Dohi.

