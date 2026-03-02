Slušaj vest

Majkl Džej Fokspojavio se na malim ekranima tokom segmenta "Ja sam glumac" na dodeli SAG nagrada (Actor Awards). U tom delu glumci ukratko podele svoje životne priče. Dobio je stajaće ovacije pre nego što se obratio. Ovacijama je ispraćen i Harison Ford kojem je uručeno priznanje za životno delo.

Majkl Džej Foks prisetio se svojih početaka u Los Anđelesu i uloge u seriji Family Ties,na snimanju ove TV priče upoznao je suprugu Trejsi Polan koja mu je ogromna podrška dok se bori saParkinsonovom bolešću. Naglasio je da je kroz glumu dobio "najveći poklon u karijeri" – svoju porodicu.

Majkl Džej Foks Foto: Matt Sayles for The Actor Awards / Shutterstock Editorial / Profimedia

Foks je na dodeli bio sa sinom Semom pa je rekao: „On nije glumac, on je samo moja pratnja“.

Slavni glumac vratio se glumi u seriji Shrinking i pozajmljivanjem glasa u filmu Zootopia 2.

Prava je inspiracija svojom hrabrošću, kao i njegova porodica koja ga podržava kroz ogromne izazove koje Parkinson donosi.

"Ne umire se od Parkinsonove bolesti. Umire se sa Parkinsonovom bolešću. Razmišljao sam sam o smrtnosti ove bolesti", rekao je ranije slavni Majkl Džej Foks. kojem se u aprilu 2023. pogoršalo zdravstveno stanje.

"Neću dočekati 80. godinu. Da, smrt kuca na vrata. Neću da lažem. Postaje teško, postaje sve teže, svakim danom je sve teže", ispričao je glumac 2023. godine na CBS - u dodavši da "veliki ubica Parkinsonova bolest" uzrokuje padove, ali i probleme sa žvakanjem hrane i pneumoniju.

Foks je 1991. pokrenuo fondaciju koja nosi njegovo ime i posvećena je istraživanjima koja pomažu borbi sa teškim poremećajem koji izaziva nekontrolisane i nevoljne pokrete. Prikupio je milijardu i po dolara koji su uloženi u studije o lečenju ovog oboljenja. Uručena mu je 2022. nagrada "Jean Hersholt" koja se dodeljuje za izuzetan humanitarni rad.

Majkl Džej Foks Foto: Profimedia

„Moja najmlađa deca me nisu poznavala bez Parkinsonove bolesti. Sem je imao dve ili tri godine kada mi je postavljena dijagnoza. Tako da nikada nisu znali za nešta drugo. I postoji određena sloboda koju morate dati nekome ko ima tu bolest. Možete da birate koliko ćete biti fini, šta ćete raditi, a šta ne. Sve je stvar empatije", izjavio je u intervjuu za američki magazin "People" i rekao sledeće: "Bila je to borba, ali ja sam srećan. Kažem to zato što se nadam da na nekom nivou ljudi mogu da pronađu sreću uprkos tome kroz šta prolaze".

Glumčeva supruga Trejsi Polen koja je sa njim u braku 34 godine i sa kojom ima četvoro dece, rekla je da je njen muž i u najtežim momentma bio najljubaznija osoba na svetu jer je tako vaspitavan. Odgajan je da vodi računa o ljudima oko sebe, tome su ga naučili roditelji (otac je umro 1990) kao i život uz četiri brata i sestru.

Dok Parkinsonova bolest utiče na Foksovo kretanje, ljudi bliski njemu kažu da povrede ne znače nužno da njegova bolest brže napreduje. Dobio je infekciju nakon operacije slomljene ruke, a privremena nemogućnost da koristi ruku dovela je do problema sa ravnotežom, a zatim i padova.

Majkl Džej Foks Foto: XNY / StarMax / Profimedia/XNY/starmaxinc.com

Foks je morao da se izbori sa brojnim zdravstvenim komplikacijama. A nakon što je 2018. imao operaciju kičme, prošle godine polomio je jagodičnu kost, šaku, rame, lakat. Povrede su nažalost česte kod osoba sa Parkinsonovom bolešću.

