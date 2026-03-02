Slušaj vest

Glumica Lindzi Lohan (39) u Dubaiju živi više od decenije, a tamo je izgradila potpuno drugačiji život od onog u Holivudu. U Ujedinjenim Arapskim Emiratima pronašla je privatnost i sigurnost kakvu kao svetska zvezda do tada nije imala.

Naime, fotografisanje ljudi bez dozvole tamo je zakonski ograničeno, što joj omogućava da sa porodicom živi gotovo „normalno“. Danas tamo živi sa suprugom, preduzetnikom Baderom Šamasom (39), i njihovim sinom Luajem (2).

Više puta je istakla da joj je život u Dubaiju mirniji. Tamo je upoznala muža, udala se i postala majka. Što se tiče posla, bira projekte koji odgovaraju njenom životnom ritmu.

Lindzi Lohan Foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Međutim, njenu sigurnost nakratko je poljuljala eskalacija sukoba na Bliskom istoku i vesti o iranskim napadima na Dubai, koji su izazvali zabrinutost među stanovnicima i strancima koji tamo žive. Ipak, prema izvorima bliskim glumici, njen suprug i sin nalaze se na bezbednom, saznaje TMZ.

Glumica se oglasila i na Instagramu.

– Molim se za mir. Nadam se da su svi na bezbednom. Bog vas sve blagoslovio – napisala je.

Napadi su usledili nakon američko-izraelske agresije na Iran, na šta je Iran odgovorio napadima na američke saveznike i baze širom regiona.

Lindzi Lohan Foto: ELSA / Getty images / Profimedia

Bezbednosna situacija poremetila je vazdušni saobraćaj i mere zaštite, a vlasti su pozvale građane na oprez. Uprkos tenzijama, život u gradu nije u potpunosti stao, a Dubai nastoji da ne izgubi status stabilne i sigurne destinacije za milione stranaca koji tamo žive i rade.

