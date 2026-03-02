Slušaj vest

Fitnes influenserkaDerleja Alves (26) podvrgla se plastičnoj operaciji grudi, nakon čega joj se zdravstveno stanje pogoršalo. Nažalost, lekari nisu uspeli da spasu njen život.

Brazilska manekenka i fitnes influenserka doživela je postoperativne komplikacije i preminula je samo osam dana nakon operacije grudi. Preminula je prošle subote, 28. februara, a nekoliko dana ranije oglasila se na Instagramu, objaviši fotografiju iz bolnice. Na toj slici je sa svojom majkom.

Derleja Alves osetila je jake bolove u stomaku ubrzo nakon operacije. Stanje se samo pogoršavalo, a lekari su očajnički pokušvali da je spasu. Podvrgnuta je brojnim testovima i imala je još dve operacije - hiruški zahvat na crevima, a uklonjen joj je jedan jajnik.

Nažalost, to nije pomoglo, pa je umrla u bolnici Marabá Municipal u Brazilu, piše The Sun. Lekari su ustanovili kongenitalnu abnormalnost creva koja je možda doprinela ozbiljnosti zdravstvenog stanja.

Pojašnjenja radi, kongenitalne (urođene) abnormalnosti creva su poremećaji u razvoju digestivnog trakta, koji nastaju tokom embrionalnog razvoja. Najčešće se manifestuju ubrzo nakon rođenja kao intestinalna opstrukcija, prenosi Blic žena.

Zasad nema sumnje na grešku lekara. Međutim, čekaju se rezultati detaljnih analiza kako bi se utvrdio uzrok smrti.

Fitnes influenserka sahranjena je juče u Brazilu, iza sebe je ostavila sina.

