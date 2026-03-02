Slušaj vest

Harison Ford (83) bio je apsolutna zvezda dodele nagrada Actor Awards (bivši SAG Awards). Legendarni glumac primio je nagradu SAG-AFTRA-e za životno delo, a njegov emotivni govor dirnuo je sve prisutne i pokazao zašto je, i u devetoj deceniji, jedno od najcenjenijih, ali i najomiljenijih imena Holivuda.

Prošle godine Harison Ford je ukrao pažnju na dodeli SAG nagrada urnebesno upadajući u kadar koleginici Džesiki Vilijams tokom njenog monologa, ali ove godine svetla reflektora bila su rezervisana isključivo za njega.Nagrada za životno delo najnovije je priznanje koje slavi njegovu neverovatnu karijeru dugu šest decenija, tokom koje je igrao legendarne likove – od krijumčara Han Sola u "Ratovima zvezda" i avanturističkog profesora arheologije Indijane Džonsa, pa sve do CIA-inog analitičara Džeka Rajana i bivšeg policajca Rika Dekarda u filmovima iz serijala "Blade Runner".

Foto: Rich Polk for The Actor Awards / Shutterstock Editorial / Profimedia

Urnebesna najava Vudija Harelsona

"Ovde sam kako bih proslavio jednog od najvećih glumaca svih vremena - Lea Dikaprija", našalio se Vudi Harelson stupivši na scenu kako bi Fordu uručio nagradu tokom ceremonije koja se prenosila uživo na Netflixu. "Imaš više talenta u svom malom prstu... nego što ga ja imam u svom malom prstu. Od svih glumaca na svetu, ti si jedan od njih. Svi u industriji... znaju te."

Harelson je potom u šali objasnio kako je uopšte dobio zadatak da najavi Forda, tvrdeći da ga je glumac zamolio nakon što su ga odbile Helen Miren i bivša potpredsednica Kamala Haris. Privatno, njih dvojica su veliki prijatelji.

"Harison je pravi renesansni čovek, ikoničan glumac, ugledan pilot i majstor stolar koji je sam izgradio svoju kuću. Ja ne znam ni kako radi aparat za kafu, i to francuska preša", zaključio je Harelson svoj dugi monolog. "Postoji neopisiva energija koju unosi u sve što radi i u svaki trenutak koji provede na ekranu. A ovo je samo delić tog neverovatnog, nezaboravnog magnetizma."

Nakon emotivne montaže koja je prikazala Fordovu impresivnu karijeru, glumac je poljubio suprugu Kalistu Flokhart i izašao na scenu kako bi održao dirljiv govor o tome šta mu je gluma značila u životu.

Harison Ford na dodeli SAG nagrada 2026 Foto: VALERIE MACON / AFP / Profimedia

"Malo ste poranili"

"Osećam neverovatnu zahvalnost zbog ove divne pažnje, ali da budemo jasni, takođe sam vrlo ponizan. U prostoriji sam punoj glumaca, od kojih su mnogi ovde jer su nominovani za nagradu zbog svog neverovatnog rada", započeo je Ford, a zatim se našalio: "Pa, ja sam ovde da primim nagradu zato što sam živ. Malo je čudno dobiti nagradu za životno delo na polovini karijere. Malo ste poranili, zar ne? Ja sam još uvek zaposlen glumac."

Iako je danas jedan od najuspešnijih glumaca u istoriji, Ford je istakao kako njegov uspeh nije došao preko noći.

"Mučio sam se oko 15 godina, išao s glumačkog posla na stolariju pa nazad na glumu, sve dok napokon nisam dobio ulogu u ludo uspešnom filmu. Ništa od ovog nije se dogodilo samo od sebe", rekao je glumac, boreći se sa suzama dok se zahvaljivao vizionaru "Ratova zvezda" Džordžu Lukasu i reditelju "Indijane Džonsa" Stivenu Spilbergu, kao i pokojnom kasting direktoru Fredu Rusu i svojoj dugogodišnjoj menadžerki Patriciji Makvini. "Bili su neverovatno uporni i podržavali su me u trenucima kada mi je to zaista trebalo. Ne bih bio ovde bez njih."

Pronalaženje pravog puta

Ford je svoje prve glumačke korake napravio na trećoj godini fakulteta. "Bio sam malo izgubljen. Padao sam na fakultetu. Osećao sam se izolovano, usamljeno", prisetio se. "Onda sam pronašao društvo ljudi koji su postavljali predstave - pripovedače. Ljudi za koje sam nekad mislio da su čudaci i štreberi, ispostavilo se da su to moji ljudi."

Kroz glumu je Ford pronašao svoj poziv i identitet, pretvarajući se da je neko drugi. "Rad s drugim glumcima jedna je od najvećih radosti mog života", priznao je. "Moja karijera izgrađena je na njihovom radu, kao i na radu scenarista, reditelja i svakog člana glumačke i filmske ekipe s kojima sam ikada bio na setu."

Objasnio je kako je upravo kroz te saradnje uspeo da upozna sebe i naučiti kako da se nosi s usponima i padovima u industriji zabave.

"Kao glumci, imamo priliku da živimo mnoge živote. Možemo da istražujemo ideje koje potvrđuju i uzdižu naše zajedničko iskustvo. Priče koje pričamo imaju jedinstvenu sposobnost stvaranja trenutaka emocionalne povezanosti. One nas zbližavaju", rekao je Ford. "Zato, iako smo svi u ovoj prostoriji u različitim fazama naših života i karijera, delimo nešto temeljno: delimo privilegiju rada u svetu ideja, empatije i mašte. Ponekad stvaramo zabavu. Ponekad stvaramo umetnost. Ponekad imamo sreće pa stvaramo oboje u isto vreme, a ako smo zaista srećni, od toga možemo i da živimo."

Foto: The CW / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Dok ga je holivudska elita s oduševljenjem slušala, Ford je svoj govor zaključio pogledom u budućnost.

"Uspeh u ovom poslu donosi određenu slobodu koja dolazi s odgovornošću da podržavamo jedni druge", poručio je. "Da podignemo druge kada možemo; da držimo vrata otvorenim za sledećeg klinca - sledećeg izgubljenog dečaka koji traži mesto kom pripada. Ja sam zaista srećan čovek, srećan što sam pronašao svoje ljude, srećan što imam posao koji me izaziva, srećan što ga još uvek radim.To ne uzimam zdravo za gotovo."

Još uvek slavi nove prekretnice

Ford je tako postao 61. dobitnik nagrade za životno delo, pridruživši se impresivnom nizu velikana industrije zabave koji uključuje Meri Tajler Mur, Sidnija Poitijera, Beti Vajt, Džejn Fondu, Roberta de Nira, Elizabet Tejlor i Džejmsa Erla Džonsa. Među brojnim priznanjima, glumac već ima nagradu Critics Choice za životno delo (2024), počasnu Zlatnu palmu Filmskog festivala u Kanu (2023), BAFTA nagradu Albert R. Broccoli Britannia (2015), Zlatni globus Cecil B. DeMille (2002) i AFI nagradu za životno delo (2000).

Foto: EPA GUILLAUME HORCAJUELO

Uprkos svim tim priznanjima, Ford još uvek slavi nove prekretnice; na primer, prošle godine je prvi put nominovan za nagradu Emi za ulogu u Apple TV seriji "Shrinking", u kojoj glumi dr Pola Roadsa, ekscentričnog starijeg člana psihoterapijske ordinacije kom je dijagnostikovana Parkinsonova bolest.

Na pitanje vidi li se ikada u penziji, Ford je pre nekoliko dana novinarima odgovorio odlučnim "Ne".

"To je jedna od stvari koje su mi se oduvek činile privlačnim u glumačkom poslu. I za uloge starih ljudi potrebni su stari ljudi", zaključio je u svom prepoznatljivom, suvoparnom stilu.

