Marlon Brando, ikona "sedme umetnosti" čija popularnost s vremenom ne bledi već se pojačava, doživotni aktivista i jedna od najuticajnijih ličnosti 20. veka, po mnogima je najveći glumac svih vremena i vrhovno holivudsko božanstvo. Oduvek na glasu kao nepopravljivi zavodnik vodio je buran ljubavni život, a prva supruga, Ana Kašfi, bila mu je i prvo veliko razočarenje.

U istoriju je ušao zajedno sa nenadmašnim ulogama, pomenimo tek don Vita Korleonea, "Tramvaj zvani želja", "Pobunu na brodu Baunti", "Divljaka", ali zahvaljujući buntovnom duhu zbog kog mu presedani nisu bili strani, kao čuveni slučaj na dodeli Oskara kada je odbio najveću filmsku nagradu zbog lošeg tretmana američkih Idijanaca. Marlon Brando bio je, reći će istinski filmofili, jedan i jedini. Vanserijski talenat i vanserijska pojava.

Ana Kašfi Foto: JRC / Hollywood Archive / Profimedia

Uz čoveka takve harizme nekako se podrazumeva i specifičan, turbulentan život, bogatiji od svih onih filmskih po kojima ga pamtimo. Neumorni zavodnik i plejboj ostavio je za sobom dugačku listu ljubavnica (i ljubavnika), tri braka, i jedanaestoro dece, što biološke, što usvojene, mada neki tvrde da taj spisak nije konačan.

Kada je upoznao Anu Kašfi već je bio velika zvezda. Imao je Oskara (1954, za ulogu u filmu "Na dokovima Njujorka"), kao i burne romanse sa glumicama koje je upoznavao na snimanjima, pomenimo tek Ritu Moreno, Reiko Sato, Keti Hurado i Žosen Mariani, s kojom je bio veren dok nije otkrila da postoji i treća strana, Ana Kašfi. Ali, to nije bilo sve – veridbu je raskinula kada je saznala da je Ana u drugom stanju. Tako je, umesto mlade Francuskinje, ona postala prva supruga holivudskog srcelomca.

"Lažna Indijka" i vanserijska lepotica

Brando je, kažu biografi, oduvek bio slab na devojke orijentalnih i azijatskih korena, "sa blistavim očima punim života i maslinastim tenom". Merilin Monro, koja je, navodno, imala aferu sa zgodnim kolegom, baš se i ne uklapa u ovaj opis, ali o tome nekom drugom prilikom. Kada je prvi put stao na "ludi kamen", u oktobru 1957, imao je 33 godine, a njegova izabranica deset manje. No, na tako kratkoj, a toliko komplikovanoj priči i Holivud mu je zavideo...

Ana Kašfi sa sinom Foto: z03 / Zuma Press / Profimedia

Pre svega, nije dugo trajala. Nesrećnom kraju nisu doprineli samo česti izleti neukrotivog zavodnika, već i činjenica da je otkrio istinu o njenom poreklu. Doduše, podaci kojima raspolažu Wikipedia i mediji prilično se razlikuju... Daily Mail je, recimo, pisao da egzotična "lepotica iz Dardžilinga" nije bila nikakva Indijka iz ugledne porodice, već skromna devojka irsko-engleskog porekla, da joj Ana Kašfi nije bilo pravo ime, i da je, pre nego što je počela karijeru modela i glumice, radila kao blagajnica u mesari, "okružena polutkama i slaninom".

Kada se pročulo da se slavni glumac oženio, "sedma sila" bacila se u istraživanje. Novinari su želeli da iskopaju sve o dami koja je uspela da ga "primiri", utrkujući se ko će dati više podataka znatiželjnoj javnosti. Čak su se uputili na drugu stranu Atlantika i pohrlili u Kardif, grad u Velsu, gde je živela njena porodica. Tamo ih je sačekalo veliko iznenađenje...

Otkrili su da se zapravo zove Džoan O'Kalagan, što je potvrdio i njen otac Vilijam, koji je kategorički tvrdio da "u njegovoj porodici nema indijske krvi". Jedina veza sa Indijom bla je činjenica da je Džoan rođena u Kalkuti, gde su živeli dok je O'Kalagan radio kao saobraćajni nadzornik pri Državnoj železnici. Kada je imala 13 godina, vratili su se u Britaniju.

Ana Kašfi i Marlon Brando Foto: Snap Stills / Zuma Press / Profimedia

Kupala se u kafi da dobije tamniji ten

Džoan se od tinejdžerskih dana bavila modelingom, a agent, opčinjen njenom lepotom, tako netipičnom za Engleskinje ili Irkinje, savetovao joj je da promeni ime i izmisli priču o poreklu iz Indije, što bi bilo najlogičnije jer je to bivša britanska kolonija. Uz to je i egzotika bila na ceni. Poslušala ga je. Pričalo se i da je čak potamnjivala kožu kupajući se u kafi.

Kako je pred venčanje morala da izvadi dozvolu, u dokumentima je navela da joj se roditelji zovu Devi Kašfi i Selma Goše, i da joj je otac ubijen u Nju Delhiju šest nedelja pre ceremonije. Razlog zbog kojeg se odrekla prave porodice ostao je nejasan.

Kada je Brando, tada najveća svetska filmska zvezda, shvatio da je izigran, štaviše ponižen, zatražio je razvod. Međutim, to nije išlo glatko jer je Ana bila u drugom stanju. Kada je 1958. svet ugledao njihov sin Kristijan, već su maltene bili na sudu i borili se za starateljstvo nad detetom. Razveli su se naredne godine.

A onda je istina izašla na videlo...

Ana Kašfi bila je lepa, graciozna i senzualna. To niko nije sporio. Kada se sa roditeljima vratila iz Indije, njen otac zaposlio se u fabrici sanitarne opreme. Pohađala je školu za devojčice pri manastiru Svetog Josifa i radila kao blagajnica u mesari, a potom se preselila u London, gde je postala model i glumica.

Nije bila neuspešna, naprotiv. Igrala je indijsku princezu u filmu "Planina" sa Spenserom Trejsijem i Robertom Vagnerom, delila ekran sa Rokom Hadsonom, Glenom Fordom, Džekom2 Lemonom... Dok je snimala u Los Anđelesu zapala je za oko i Brandu, slabom na lepotice maslinastog tena i nasmejanih očiju.

Marlon Brando Foto: HA / Hollywood Archive / Profimedia

Pao je, doduše, i na priču koju su izmislio njen menadžment – da je ona "indijski odgovor na Grejs Keli", da govori francuski, italijanski, španski, nemački, hindi, da se bavi slikarstvom i vajarstvom, da potiče iz ugledne porodice, i tako dalje. Dovoljno da zbog nje zaboravi na verenicu. Međutim, u vezi im nisu cvetale ruže, jer je Brando sumnjao u njen identitet. Bilo je, pričalo se, i fizičkih obračuna, što se pak pripisivalo divljem temperamentu oba vinovnika.

Dok je bila u drugom stanju, slavni glumac nastavio je da se viđa sa starom ljubavnicom Ritom Moreno. Ana je, nakon Kristijanovog rođenja, počela da se opija i da uzima barbiturate, pokušavajući na sve vačine da zadrži supruga. Međutim, on je bio neumoljiv. Smatrao je da je njena prevara bila mnogo gora od svih njegovih vanbračnih afera.

"Ona je bila najlepša žena koju sam ikad upoznao, ali i verovatno najnegativnija osoba koju sam sreo u životu", rekao je svojevremeno.

Koplja su se slomila na sinu

Nemoćan da pronađe svoje mesto u svetu i razorenoj porodici, Kristijan je još kao dete imao izlive besa, a u tinejdžerskim godinama već je bio zavistan od alkohola i droge. Iako je pripao ocu, on očigledno nije bio u stanju da ga drži pod kontrolom. Međutim, Ana nije odustajala od sina. Čak je organizovala otmicu – platila je 10.000 dolara kidnaperima da ga dovedu kod nje u Kaliforniju. Dečak je posle nekoliko dana pronađen u šatoru, sa teškim oblikom bronhitisa.

Sudbina ga nije mazila. Svet je bio u šoku kada je, 1990. godine, Kristijan ubio dečka svoje polusestre Šajen. Brando je platio kauciju od dva miliona dolara, ali to ga nije spasilo zatvora. Kristijan je umro od zapaljenja pluća u 49. godini. Njegova majka kasnije se udala za prodavca Džejmsa Hanaforda i objavila memoare "Doručak sa Brandom". Preminula je u 2015. u Vašingtonu.

Legendarni glumac ženio se još dva puta. Sa koleginicom Marijom Kastanedom, s kojom je igrao u klasiku "Pobuna na brodu Baunti", dobio je sina i ćerku, dok je sa trećom suprugom Taritom Teripijom, koju je upoznao dok su snimali isti film, imao četvoro dece.

(Kurir.rs/Žena)

