Niz kontroverzi oko bivšeg princa Endrua dobio je novi nastavak nakon što su britanski mediji izašli u javnost s još jednim neprijatnim detaljem. Naime, otkriveno je da su se unutar zidina Bakingemske palate redovno organizovale usluge masaže za člana kraljevske porodice.

Hapšenje bivšeg princa Endrua Foto: Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedi

Maserka Monik Đaneloni ispričala je da je 2000. godine bila bukvalno prokrijumčarena u Bakingemsku palatu kako bi pružila privatnu masažu princu Endruu, a sve je, tvrdi, za nju dogovorila Gislejn Maksvel, bliska saradnica Džefrija Esptajna. Prema njenim rečima, Endru je zaobišao uobičajene bezbednosne protokole, odveo je u svoju sobu, a u blizini nije bilo nikakvog obezbeđenja.

"Vratio se potpuno go"

Đaneloni, poreklom iz Južne Afrike, navodi da je princ nakon kratkog pozdrava otišao u kupatilo i ubrzo se pojavio potpuno go, zbog čega joj je bilo izuzetno neprijatno, pa je skrenula pogled.

Princ Endru
Princ Endru Foto: Aaron Chown/Pool PA

"Bila sam toliko nervozna jer sam bila u Bakingemskoj palati, samo sam radila ono što znam i ako je bilo išta neprimereno, zapravo se ne sećam da sam to primetila osim činjenice da je vrlo brzo skinuo peškir", ispričala je, a donosi DailyMail. Za masažu je, dodaje, dobila 75 funti, isplaćenih čekom izdatim direktno iz Bakingemske palate. Ček je potpisala tadašnja lična asistentkinja bivšeg vojvode, Šarlot Mensli, a isplaćen je s računa kraljevske porodice.

Princ Endruu u kraljevskim kolima
Princ Endru Foto: Toby Melville, PA Images / Alamy / Profimedia

Veze s Maksvel i Epstajnom

Maserka tvrdi da je ranije nekoliko puta posećivala Maksvelinu kuću u londonskom Belgraviju, istu onu u kojoj je princ Endru fotografisan s Virdžinijom Đufre, te da je Epstajna doživela kao "jezivog, pokvarenog i vrlo pretencioznog". Ističe da tada nije znala razmere Endruovih veza s osuđenim zlostavljačem, dok sam princ i dalje poriče bilo kakvu krivicu vezanu za Epstajnov slučaj.

Princ Endru jaše na svom kraljevskom imanju
princ Endrju
Princ Endru
princ Endru nakon puštanja iz policije

