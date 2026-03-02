Slušaj vest

Holivud žuri da ekranizuje kraljevski pad bivšeg princa Endrua Mauntbaten-Vindzora zbog njegovih veza sa Džefrijem Epstinom, a Netfliks je na čelu te trke. Striming servis navodno razmatra oživljavanje svoje Emi nagrađene kraljevske drame "Kruna" za potencijalnu limitiranu seriju o tom skandalu, izveštava Dejli Mejl.

"Događaji od prošle nedelje su istorijski i bez presedana. Već neko vreme vode se razgovori sa produkcijskom kućom Levt Benk Pikčers, koja poseduje prava na "Krunu", o specijalu o kraljevskim skandalima i dramama", rekao je izvor za Dejli Mejl, komentarišući hapšenje bivšeg princa 19. februara.

"Serija "Kruna" je završena, ali ime će živeti. Vođeni su konkretni razgovori o snimanju ograničene serije o sagi o Endruu, koja je jednako dramatična, ako ne i dramatičnija, od svega prikazanog u originalnoj seriji koja je uključivala epizode o abdikaciji i Dajaninoj smrti", tvrde upućeni.

Uspeh serije i interesovanje velikih studija

"Kruna" se prikazivala šest sezona na Netfliksu od 4. novembra 2016. do 14. decembra 2023. godine, osvojivši ukupno 21 nagradu Emi tokom emitovanja, podseća Pejdž Siks. Osim Netfliksa, Dizni Studios i Amazon MGM Studios navodno takođe razmatraju produkciju projekata vezanih za aferu Mauntbaten-Vindzora.

"Zatrpali su nas scenaristi koji žele da donesu ovu priču kod nas. U Holivudu traje trka koji će prvi studio snimiti film o Endruu", rekao je drugi izvor iz Dizni Studijosa za Dejli Mejl.

Scenarista Džeremi Brok, koji je napisao film "Vrlo kraljevski skandal" za Amazon MGM Studios, potvrdio je navode oba izvora, rekavši da su i Netfliks i Amazon sto posto u pregovorima o snimanju drame zasnovane na tom skandalu. Netfliks nije odmah odgovorio na zahtev Pejdž Siksa za komentar.

Hapšenje i moguće posledice

Mauntbaten-Vindzor je uhapšen 19. februara, na svoj 66. rođendan, pod sumnjom za zloupotrebu javne dužnosti zbog navodnog prosleđivanja poverljivih trgovinskih dokumenata Epstinu. Hapšenje je usledilo mesec dana nakon što je aktivista protiv monarhije Grejem Smit prijavio Mauntbaten-Vindzora policiji Temz Veli zbog navodne zloupotrebe javne dužnosti. Ako bude osuđen, mogao bi se suočiti sa maksimalnom kaznom doživotnog zatvora.

Nakon što je proveo 11 sati u pritvoru, tokom kojih su mu napravljena policijska fotografija, uzeti otisci prstiju i uzorak pljuvačke za potrebe DNK analize, pušten je na slobodu i viđen vidno prestravljen dok je napuštao policijsku stanicu.

Princ Endru Foto: Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Reakcija kralja i političke posledice

Kao odgovor na hapšenje svog brata, kralj Čarls Treći objavio je saopštenje u kojem je izrazio najdublju zabrinutost zbog optužbi. Posledica hapšenja je i to da britanska vlada navodno raspravlja o mogućnosti uvođenja zakona kojim bi Endru bio uklonjen iz kraljevskog reda nasleđivanja.

