Nakon što se retko pojavljivao u javnosti, glumac Džim Keri izazvao je lavinu komentara svojim izgledom na dodeli filmskih nagrada Cezar u Parizu 27. februara. Brojni obožavaoci 64-godišnjeg glumca opisali su ga kao "neprepoznatljivog", što je podstaklo nagađanja o estetskim operacijama. Međutim, plastični hirurg dr Rafi Hovsepijan za Radar Onlajn analizirao je fotografije i zaključio da promene na Kerijevom licu ne ukazuju na radikalne zahvate.

Analiza izgleda i komentari stručnjaka

Dr Hovsepijan je uporedio Kerijeve fotografije sa dodele nagrada sa onima iz 2024. godine, posmatrajući ključne anatomske celine lica. Za gornji deo lica ustvrdio je da glumčevo čelo i obrve izgledaju "u skladu sa normalnim starenjem kod muškaraca, a ne kao posledica hirurških promena".

Sličan zaključak doneo je i za područje oko očiju, gde je uočio "blagu natečenost i opuštenost kože u skladu sa godinama", dodavši da nema dokaza o operaciji kapaka. Prema njegovim rečima, promene su verovatno rezultat "prirodnog gubitka volumena i stanjivanja kože".

Najviše rasprave na internetu izazvao je središnji deo Kerijevog lica. Dr Hovsepijan je za Radar Onlajn rekao da je na području obraza vidljiva "najuočljivija promena" i primetio "blago povećanu punoću".

Objasnio je da to može biti posledica umerenog korišćenja hijaluronskih filera ili privremene otekline ako su tretmani obavljeni nedavno. Pri tom je upozorio da povećanje volumena u srednjem delu lica može ublažiti muževne crte, koje su kod muškaraca "idealno ravnije i definisanije".

Analizirajući donji deo lica, hirurg je primetio "određeno omekšavanje linije vilice u odnosu na ranije", dodavši da je to "izuzetno često kod starenja". Odbacio je nagađanja da je neki zahvat pošao po zlu, izjavivši da za to nema nikakvih dokaza.

Prirodno starenje uz moguće suptilne korekcije

Neki obožavaoci uporedili su Kerija sa Mikijem Rurkom, glumcem poznatim po brojnim estetskim operacijama. Dr Hovsepijan se ne slaže sa tom uporedbom i nudi jednostavnije objašnjenje.

Kerija opisuje kao "muškarca u šezdesetim godinama sa prirodnim strukturnim starenjem i možda umerenim estetskim održavanjem, čiji izgled može delovati drugačije pod određenim osvetljenjem". Naglasio je da fotografije sa crvenog tepiha mogu iskriviti stvarnu sliku jer nisu snimljene u kontrolisanim kliničkim uslovima.

Ako je Keri i imao neke zahvate, dr Hovsepijan smatra da su bili veoma "konzervativni" i da se verovatno radi o "suptilnim volumetrijskim intervencijama". Ustvrdio je da je cilj takvih postupaka "očuvanje karaktera" i dodao da se Kerijevo lice "i dalje prirodno pomera i zadržava svoj identitet", što ukazuje na suzdržanost, a ne na drastične promene.

Duga pauza i povratak u Holivud

Jedan od razloga burnih reakcija javnosti leži i u činjenici da se Keri, nakon što je bio jedna od najvećih holivudskih zvezda devedesetih i ranih 2000-ih, na duže vreme povukao iz glume.

Publika ga je poslednjih godina uglavnom gledala u ulozi doktora Ajva "Egmena" Robotnika u filmovima "Sonic the Hedgehog" iz 2020, kao i u nastavcima iz 2022. i 2024. godine. U tim filmovima njegov izgled je prilagođen liku ludog naučnika, zbog čega njegovo pojavljivanje u javnosti bez maske može delovati neuobičajeno.

Sam Keri je u svom stilu objasnio zašto se vratio glumi. U intervjuu iz decembra 2024. godine našalio se na sopstveni račun. "Vratio sam se u ovaj svemir jer, kao prvo, mogu da glumim genija. Što je malo nategnuto", rekao je i dodao: "A znate, i nakupovao sam mnogo stvari i, iskreno, potreban mi je novac."

