Tejana Tejlor bila je nominovana za ovogodišnju SAG nagradu, u kategoriji najbolje sporedne glumice, za ulogu u filmu "One Battle After Another". Priznanje joj je izmaklo, ali imaće po čemu da pamti sinoćnu ceremoniju, održanu u Los Anđelesu.

Vanvremenski stajling

Opravdano se očekivalo da će Tejana Tejlor i ovaj put prirediti modni spetakl. Na dodelu SAG nagrada došla je u haljini omiljene modne marke Thom Browne. Toalata je zapravo redefinisana gola haljina, sa bodijem koji podseća na grčku statuu odnosno anatomiju ženskog torzoa. Stvara se optička iluzija da se pokazuje previše, a zapravo se ništa ne otkriva.

Izazovan gornji deo haljine pratilo je hiljade šljokica i perli koje su prekrivale donji deo odeće kao i raskošan šlep. I ovaj put je nosila nakit brenda Tiffany & Co. Tejana Tejlor u poslednje vreme uglavnom nosi asesoar ove luksuzne marke. Bila je još jednom sasvim originalno odevena i drugačija, a isto se može reći i za ovaj stajling Demi Mur sa SAG nagrada dok je Irina Šajk prikazala još izazovnije izdanje.

Na crvenom tepihu sa naslednicom

Tejana je sinoć imala najbolje društvo, pratila ju je na crvenom tepihu njena petogodišnja ćerka Ru, koja je nosila svetloplavi prugasti kardigan sa karnerima i ružičastu suknju do kolena.

Devojčica je u jednom momentu pomogla mami oko haljine, a onda su se i poljubile. Ru je oduševila sve prisutne i fotografisala se sa brojnim svetskim zvezdama. A ona sama bila je glavna zvezda večeri.

