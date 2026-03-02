Slušaj vest

Glumica Dragana Mićalović proslavila je 35. rođendan, a posebnu pažnju njenih pratilaca izazvala je objava na Instagramu. Fotografija koju je podelila na storiju ubrzo je postala tema komentara, budući da se na njoj našla u društvu jednog od najvoljenijih muzičara regiona.

U društvu Zdravka Čolića

Na fotografiji Dragana pozira pored Zdravka Čolića, a oboje su zabeleženi sa širokim osmehom. Susret sa legendarnim pevačem očigledno je dodatno ulepšao njen poseban dan, što se moglo primetiti i po njenom raspoloženju.

Dragana Mićalović slavi rođendan, sa njom Zdravko Čolić Foto: Printscreen/Instagram/hipokampelefentokamela

Za ovu priliku glumica je odabrala elegantnu crnu kombinaciju, jednostavnu, ali efektu, koja je dodatno naglasila svečanost trenutka.

Uz fotografiju je kratko poručila: "Bolje nije moglo početi", jasno stavljajući do znanja koliko joj znači što je rođendan započela upravo u ovakvom društvu.

Sudeći po reakcijama pratilaca, spoj dve javne ličnosti koje publika izuzetno ceni bio je pun pogodak, a rođendanska atmosfera ispunjena osmesima i pozitivnom energijom.

Pogledajte video: Sestre Mićalović zapevale na ulicama Pariza