da li ste znali

da li ste znali

Slušaj vest

Publika ga danas prepoznaje na prvi pogled, ali malo ko zna da iza upečatljivog ožiljka na licu stoji priča iz najranijeg detinjstva. Glumac Miodrag Dragičević godinama gradi karijeru bez oslanjanja na senzaciju, ali je upravo taj trag na njegovom licu postao deo njegovog identiteta i vizuelni potpis koji ga izdvaja.

Širu popularnost stekao je u seriji Čizmaši, kada su ga gledaoci masovno zapazili. Iako tada mnogi nisu znali njegovo ime, lice su pamtili. Upravo zbog ožiljka.

Pogledajte u galeriji fotografije glumca:

1/6 Vidi galeriju Miodrag Dragičević Foto: Kurir Televizija, Printskrin/Instagram, Printscreen/Instagram

Pad u vrtiću koji je promenio njegov izgled

Dragičević je jednom prilikom objasnio kako je došlo do povrede koja mu je obeležila život. Kao dečak pao je u vrtiću i zadobio ozbiljnu povredu. Pojavio se hematom, usledile su hirurške intervencije, a nakon svega – ostao je trajni ožiljak.

Kako je isticao, taj znak mu nikada nije predstavljao opterećenje. Naprotiv, s vremenom ga je prihvatio kao deo sebe. Ono što je u detinjstvu bila trauma, u odraslom dobu postalo je prepoznatljiv simbol.

Kraj braka sa Oliverom Bacić posle pet godina

Osim profesionalnog puta, pažnju javnosti privukao je i njegov privatni život. Nakon pet godina zajedničkog života, Dragičević i glumica Olivera Bacić odlučili su da stave tačku na brak.

Pogledajte u galeriji fotografije para:

1/5 Vidi galeriju Glumac Miodrag Dragičević i glumica Olivera Bacić Foto: Printscreen/Instagram/miodrag_misa_dragicevic, Printscreen/Instagram/oly_faith_, Printscreen/Instgram

Zanimljivo je da je glumac ranije javno govorio o svom stavu prema razvodima. U emisiji Insajder istakao je da smatra kako je u savremenom društvu razvod često predstavljen kao nešto što se gotovo podrazumeva.

- Mislim da je došlo vreme gde je malo postalo moderno da kažeš da si razveden. "Ja sam razveden muškarac". To je postalo tako, jako nešto. "Ja sam razvedena žena, eto, imam decu". Nekako je to sad postalo kao u, super si, znaš - rekao je on tada u "Insajderu" i dodao:

- Pa čekaj, gde je ovo da se gaje neki postulati moralni, gde je požrtvovanje? Gde je borba? Gde je tradicija? Gde je tolerancija? Zar nije to u stvari uspeh? Najlakše je reći ne. Mislim, prosto, najlakše je odustati u životu.

Glumac Miodrag Dragičević i glumica Olivera Bacić Foto: Printscreen/Instagram

Sporazumni razlaz bez medijske buke

Prema navodima izvora koji je informacije podelio sa listom Informer, odluka o razvodu doneta je zajednički. Nije bilo javnih sukoba niti teških reči, a oboje su želeli da ceo proces prođe dostojanstveno i bez dodatne pažnje javnosti.

Na taj način, i privatnu promenu pokušali su da zadrže daleko od senzacionalizma, birajući mirniji i diskretniji pristup.

Video: Miša Dragičević otkrio zašto je Nina Janković odbila ulogu zbog njega