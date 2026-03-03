Slušaj vest

Glumica Sloboda Mićalović prethodne večeri bila je u centru pažnje – ali ovoga puta ne zbog nove uloge, već zbog porodičnog slavlja. Povod za okupljanje u jednoj beogradskoj kafani bio je 34. rođendan njene rođene sestre, glumice Dragana Mićalović.

Veče je proteklo u znaku muzike, smeha i bliskih ljudi, a atmosfera je, sudeći po snimcima sa lica mesta, bila više nego vesela.

Milica Mićalović, majak Slobode i Dragane Mićalović Foto: Instagram/hipokampelefentokamela

Porodično okupljanje bez Vojina Ćetkovića

Na slavlju su, pored slavljenice i Slobode, bili i Dragan Mićanović, sestra Mirjana, kao i majka Milica. Ipak, među zvanicama se nije pojavio Slobodin suprug Vojin Ćetković.

Pogledajte u videu kakva je bila atmosfera:

Sloboda Mićalović i Dragan Mićanović u kafani Izvor: Instagram/хипокампелефентокамела

Gosti su uživali u bogatoj trpezi, a na stolu su se nizale razne đakonije, što je dodatno doprinelo pravoj kafanskoj atmosferi. U jednom trenutku, poneta muzikom i emocijama, Dragana se obratila muzičaru rečima: „Jao, što te volim!“, što je izazvalo osmeh kod prisutnih.

Sloboda Mićalović zapevala hit Lepe Brene

Kako je noć odmicala, raspoloženje je raslo, a u jednom trenutku i sama Sloboda uzela je mikrofon. U opuštenom izdanju, sa čašom vina u ruci, izvela je numeru „Poželi sreću drugima“ pevačice Lepa Brena.

Pogledajte u videu kako je zvučala Sloboda:

Sloboda Mićalović peva hit Lepe Brene u kafani Izvor: instagram/milena__plaza

Njeno izvođenje oduševilo je društvo, a prisutni su iskoristili priliku da zabeleže trenutak i podele ga na društvenim mrežama. Glumica je vidno uživala, pevajući iz srca i prepuštajući se atmosferi koja je trajala do kasno u noć.

Bonus video: Sloboda Mićaloivć peva u kafani