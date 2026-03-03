Slušaj vest

Iako se očekivalo da će Brižit Makron zablistati na prestižnoj modnoj reviji u Parizu, prva dama Francuske je u posljednjem trenutku izostala, ali okupljene je ipak iznenadila neočekivanim virtualnim pojavljivanjem.

Na modnoj reviji brenda "Interdee", održanoj u Hôtel Marois u Parizu, moda i umetnost spojile su se u elegantnoj večeri kojoj su prisustvovala brojna poznata imena. Uz reviju je organizirana i umetnička izložba, na kojoj je svoje radove predstavila Lorans Ozjer, ćerka francuske prve dame Brižit Makron.

Očekivalo se da će Brižit Makron događaju prisustvovati u društvu svojih dveju ćerki, Lorans i Tifen Ozjer, ali na samom početku večeri postalo je jasno da se to ipak neće desiti.

Lorans se obratila okupljenima kako bi objasnila majčinu odsutnost.

''Ne sme da se kreće. Ovog vikenda je imala hitnu operaciju mrežnjače. Ne može da putuje'', poručila je najstarija ćerka prve dame, prenosi Paris Match.

Brižit se nakratko pojavila putem video-poziva na telefonu svoje ćerke. Noseći sunčane naočare, javila se iz Jelisejske palate i obratila se prisutnima.

''Objasni im'', rekla je Lorans, nakon čega je sama ispričala kratku priču o istoriji mesta održavanja događaja i zamolila ćerku da na engleski prevede razlog njene odsutnosti.

Uprkos zdravstvenim poteškoćama, prva dama tako je barem virtualno podržala ćerku na važnoj večeri, a njeno kratko javljanje izazvalo je aplauz i oduševljenje okupljenih, prenosi Dnevnik.hr.

