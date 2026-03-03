Slušaj vest

Zvanično je potvrđen uzrok smrti glumca Erika Dejna, koji je pre 11 dana preminuo u 53. godini.

Prema dostupnim podacima, zvezda popularnih televizijskih serija izgubila je život zbog zatajenja respiratorog sistema, a sve kao posledica amiotrofične lateralne skleroze (ALS).

U galeriji pogledajte poslednje fotografije Erika Dejna:

1/5 Vidi galeriju Erik Dejn je bolovao od ALS - bolest nervnog sistema koja napada motorne neurone - nervne ćelije u mozgu i kičmenoj moždini odgovorne za kontrolu voljnih pokreta mišića Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Kako navodi časopis People, pozivajući se na smrtovnicu, kao neposredni uzrok smrti istaknuto je zatajenje disanja, dok je ALS naveden kao temeljna bolest koja je dovela do kobnog ishoda.

Foto: NBC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Zatajenje respiratornog sistema nastupa kada pluća više ne mogu da obezbede dovoljno kiseonika u krvi niti da efikasno uklanja ugljen-dioksid, što uzrokuje ozbiljne poremećaje u radu organizma. Upravo je to jedna od čestih i najtežih komplikacija ALS-a, progresivne neurodegenerativne bolesti koja postupno uništava nervne ćelije u mozgu i kičmenoj moždini, dovodeći do gubitka kontrole nad mišićima, uključujući i one odgovorne za disanje.

Erik Dejn Foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Erik Dejn ostaće zapamćen po nizu zapaženih uloga, među kojima se posebno ističe lik dr Marka Slouna, poznatog kao MekStimi, u hit seriji "Uvod u anatomiju". Novijoj publici približio se ulogom Kejla Džejkobsa u HBO-ovoj seriji "Euforija".

Video: Kardiolog otkriva kako prepoznati simptome srčanih bolesti