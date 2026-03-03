Slušaj vest

Miodrag Dragičević i Olivera Bacić razveli su se nakon pet godine ljubavi, a ona je sa Instagrama uklonila prezime Dragičević. Sada ponovo koristi svoje devojačko prezime, Bacić.

- Istina je, Miodrag i Olivera su se razveli. Odluku su doneli sporazumno i bez teških reči. Želeli su da sve prođe mirno i bez medijske pompe - rekao je izvor za Informer.

Miodrag Dragičević se oglasio na Instagramu nakon što se saznali za razvod i pokazao da se sa svojom ćerkom nalazi u Kaliforniji. Na slici se vidi i ruka male Vasilije.

- Još jedan sunčan dan u Kaliforniji, napisao je on.

Miodrag Dragičević nakon razvoda otputovao u Kaliforniju Foto: Printscreen/Instagram/miodrag_misa_dragicevic

"Postalo je moderno da kažeš da si razveden"

Inače, Miodrag Dragičević je ranije pričao da je protivnik olakog razvoda.

- Mislim da je došlo vreme gde je malo postalo moderno da kažeš da si razveden. "Ja sam razveden muškarac". To je postalo tako, jako nešto. "Ja sam razvedena žena, eto, imam decu". Nekako je to sad postalo kao u, super si, znaš, počeo je glumac u "Insajderu", pa se zapitao:

- Pa čekaj, gde je ovo da se gaje neki postulati moralni, gde je požrtvovanje? Gde je borba? Gde je tradicija? Gde je tolerancija? Zar nije to u stvari uspeh? Najlakše je reći ne. Mislim, prosto, najlakše je odustati u životu, dodao je on.

Kurir.rs/Blic

