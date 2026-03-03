Slušaj vest

Šon Didi Kombs, poznatiji kao Paf Dedi,biće pušten iz zatvora mesec i po dana ranije, dok se istovremeno bori za poništenje svoje četvorogodišnje kazne. Datum Kombsovog izlaska na slobodu pomeren je s 4. juna 2028. na 25. april 2028, prema podacima Federalne kancelarije za zatvore.

Do promene je došlo nakon što je Kombs u novembru primljen u program rehabilitacije za zavisnike od droge, što može da mu pomogne u skraćenju kazne. "Gospodin Kombs je aktivan učesnik u Programu rehabilitacije od zloupotrebe droga (RDAP) i od samog početka ozbiljno je shvatio svoj proces oporavka. Potpuno je posvećen radu, fokusiran na rast i predan pozitivnim promenama", objasnio je tada Didijev predstavnik.

Pređašnji prekršaji u zatvoru

Ovo nije prvi put da se Kombsov datum izlaska menja. Muzičkom mogulu, koji služi kaznu u Federalnom zatvoru Fort Dix u Nju Džerziju, kazna je u novembru 2025. prvobitno produžena s 8. maja 2028. na 4. jun 2028. godine.

Do produženja je došlo nakon što je reper navodno prekršio više zatvorskih pravila. TMZ je istog meseca izvestio da je Kombs upao u "nevolje sa zatvorskim službenicima" zbog konzumiranja "domaćeg alkohola". CBS News je izvestio da je ponovo uhvaćen zbog navodnog učestvovanja u trostrukom telefonskom pozivu, što je zabranjeno.

Osramoćeni muzičar tvrdio je da nije znao da "pozivi trećih strana ili trostruki pozivi nisu dozvoljeni". Njegov predstavnik je negirao da je "proceduralni poziv" bio "nepravilan", braneći ga tvrdnjom da je bio "zaštićen advokatsko-klijentskom tajnom".

Žalba na četvorogodišnju kaznu

Kombs trenutno čeka ishod žalbe na svoju četvorogodišnju kaznu, koju je podneo u decembru. Prema sudskim dokumentima, advokati su zatražili njegovo hitno puštanje i poništenje presude ili smanjenje kazne.

Paf Dedi Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

U žalbi Kombs tvrdi da tužioci nisu uspeli da dokažu njegovu krivicu, dok je njegov advokat tvrdio da je sudija u tom slučaju izrekao prestrogu kaznu koja je prekršila njegova ustavna prava. Tužioci su odgovorili u februaru, protiveći se njegovom zahtevu za žalbu.

Kombs se nalazi u zatvoru od hapšenja u septembru 2024. godine. Bio je optužen za zaveru radi reketiranja, trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorišćavanja upotrebom sile, prevare ili prisile, te za prevoz radi prostitucije. Nakon dvomesečnog suđenja proglašen je krivim po dvema tačkama optužnice za prevoz radi prostitucije, dok je oslobođen ostalih optužbi.

