Slušaj vest

"Nije Kamila uništila naš brak, već ljudi oko Čarlsa", poverila se, neposredno pred pogibiju, priceza Dajana bliskoj prijateljici. Ipak, dve godine ranije u čuvenoj "Panorami", princeza od Velsa otvoreno je rekla da ih je "u tom braku bilo troje" i da nije bila u poziciji da bilo šta učini kako bi iz priče istisnula najveću rivalku koja joj je svojevremeno bila i prijateljica.

"Znala sam da je moj muž obnovio odnos sa Kamilom, ali nisam mogla ništa da uradim. Znala sam, na osnovu ženskog instinkta, da se to nastavilo. Instinkt me nikad nije prevario. Trudili smo se da sačuvamo naš odnos, ali bilo je jako teško. Mislim da je razlaz bio veliko olakšanje za oboje. Kad je moj muž tražio razvod, podržala sam ga, iako to nije bila moja volja. Želim da pronađe svoj mir", rekla je princeza Dajana u intervjuu za BBC.

U toj "Panorami" je, bez dlake na jeziku, novinaru Martinu Baširu govorila o problemima sa depresijom, otvoreno priznala da je povređivala samu sebe i čak htela da izvrši samoubistvo. Istakla je i kako nije tačna konstatacija da nije imala zajedničkih interesovanja sa suprugom i da su je mediji pogrešno percipirali zbog par nepromišljenih izjava. Ali, priča se završila kako se završila. Rastali su se 1992, a papire za razvod potpisali krajem avgusta 1996. Tačno godinu dana kasnije, Lejdi Di je izgubila život u saobraćajnoj nesreći.

Princeza Dajana tokom intervjua za BBC Panorama Foto: BBC / Planet / Profimedia

Tužan epilog bajke koja je počela u februaru 1981, kada su objavili veribu, a nastavila se u julu iste godine spektakularnim "venčanjem veka". Skoro milijardu ljudi iz svih krajeva planete pratilo je direktan prenos iz londonske katedrale Sent Pol. Među gostima je bila i Kamila Parker Bouls, koja je pozvana kao prijateljica para. Dajana je kasnije priznala da joj je bilo veoma neprijatno što je Čarlsova bivša devojka prisustvovala tako važnom događaju.

U novoj knjizi o aktuelnom britanskom kralju, objavljenoj krajem februara, autorka Lizbet Bišof otkriva i šta im je Kamila tom prilikom poklonila. Pa, nešto prilično neprikladno, reklo bi se... Bišof kaže da su se u suptilno ukrašenoj kutijici našle manžetne sa dva ugravirana slova "C". Zanimljivo...

Iako se time niko nije detaljnije bavio, publicistkinja zaključuje da je reč o inicijalima na engleskom (Charles, Camilla), i da ovi dekorativni modni dodaci nisu bili zamišljeni kao uspomena na večnanje, već kao večni podsetnik na staru ljubav.

Kamila i, tadašnji, princ Čarls Foto: Profimedia

Da li je kralj Čarls, tadanji princ, shvatio o čemu se radi? Kraljevska biografkinja Peni Džuror smatra da jeste, a otkriva i da poklon nije sakrio u neki poseban trezor, daleko od očiju supruge, već da je sporne manžetne nosio i pred njom, dok su bili na medenom mesecu.

Princeza Dajana je, navodno, odmah shvatila o čemu se radi. Nije ni čudo što je, prema rečima australijskog dizajnera Džejsona Brandsona, posle razvoda izbegavala da nosi Chanel kreacije zbog čuvenog logotipa – dva isprepletena slova C. Ta "problematična" kombinacija podsećala ju je na bivšeg supruga i njegovu ljubavnicu.

1/8 Vidi galeriju Princeza Dajana Foto: Philippe Ledru / akg-images / Profimedia, Tim Rooke / Shutterstock Editorial / Profimedia, Times Newspapers / Shutterstock Editorial / Profimedia

A ono što je princeza od Velsa smatrala užasnom uspomenom, postalo je, izgleda, stalna šala njene najveće rivalke. Lizbet Bišof piše da je, mnogo godina kasnije, Kamila poklonila Kejt Midlton zlatni nakit sa dva ugravirana slova C. Jedno označava Kamilino ime, a drugo je inicijal od "Catherine". Međutim, autorka nije sigurna da li su se slova slučajno ponovo poklopila ili je gaf bio – nameran.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Kraljica Elizabeta i princeza Dajana