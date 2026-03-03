Pojam "Swiftie" postao zvanični deo rečnika engleskog jezika: Ima veze s Tejlor Svift
Zbirka reči na Dictionary.com zvanično je bogatija za pojam "svifti" (Swiftie). U najnovijem zimskom ažuriranju, popularni internet rečnik uvrstio je reč koja označava obožavatelje pevačice Tejlor Svift, čime je i formalno priznao njen ogroman kulturni uticaj. Pojam se tako pridružio drugim nazivima za grupe obožavatelja, poput Beyhive (obožavatelji Bijonse), Janeite (obožavatelji Džejn Ostin) i Trekkie (obožavatelji Star Treka).
Dictionary.com definiše "svifti" kao "obožavatelja muzike Tejlor Svift". Sama pevačica je 2017. godine putem kompanije TAS Rights Management LLC formalno zaštitila taj izraz, a puna registracija za upotrebu na torbama i drugoj robi odobrena je 2022. godine.
Prema kriterijumima stranice, pojam je opravdano uvršten. Leksikografi nove reči prihvataju tek kada se utvrdi da su široko rasprostranjene, opšte razumljive, da će se zadržati u jeziku, te da su korisne široj publici.
Jedno od najvećih ažuriranja rečnika
"Engleski jezik se kroz istoriju najviše menjao u periodima naučnih i kulturnih preokreta", izjavio je u saopštenju Stiv Džonson, direktor leksikografije u kompaniji IXL Learning. "Ovo ažuriranje pokazuje kako inovacije u veštačkoj inteligenciji, razgovori o zdravlju, međunarodna putovanja i digitalne zajednice oblikuju naš jezik u stvarnom vremenu."
Ovogodišnje zimsko ažuriranje jedno je od najvećih u istoriji stranice, s više od 1.500 novih unosa. Gotovo 26 % novih pojmova dolazi iz područja veštačke inteligencije i biomedicine. Uključeni su termini kao što su "prompt engineering", "large language model" i "nanoplastic".
Značajan deo noviteta čini i savremeni internet sleng, uključujući izraze "copium", "side quest" i "glamazon". S obzirom na to koliko Svift utiče na popularnu kulturu i komunikaciju svojih obožavatelja, urednici rečnika u budućnosti bi mogli da uvrste i dodatne izraze povezane s njenom zajednicom.
