Slušaj vest

Zbirka reči na Dictionary.com zvanično je bogatija za pojam "svifti" (Swiftie). U najnovijem zimskom ažuriranju, popularni internet rečnik uvrstio je reč koja označava obožavatelje pevačice Tejlor Svift, čime je i formalno priznao njen ogroman kulturni uticaj. Pojam se tako pridružio drugim nazivima za grupe obožavatelja, poput Beyhive (obožavatelji Bijonse), Janeite (obožavatelji Džejn Ostin) i Trekkie (obožavatelji Star Treka).

Dictionary.com definiše "svifti" kao "obožavatelja muzike Tejlor Svift". Sama pevačica je 2017. godine putem kompanije TAS Rights Management LLC formalno zaštitila taj izraz, a puna registracija za upotrebu na torbama i drugoj robi odobrena je 2022. godine.

U galeriji pogledajte fotografije Tejlor Svift:

Tejlor Svift Foto: Lisa/AFF-USA / Shutterstock Editorial / Profimedia, LXXVI / SplashNews.com / Splash / Profimedia, John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prema kriterijumima stranice, pojam je opravdano uvršten. Leksikografi nove reči prihvataju tek kada se utvrdi da su široko rasprostranjene, opšte razumljive, da će se zadržati u jeziku, te da su korisne široj publici.

Jedno od najvećih ažuriranja rečnika

"Engleski jezik se kroz istoriju najviše menjao u periodima naučnih i kulturnih preokreta", izjavio je u saopštenju Stiv Džonson, direktor leksikografije u kompaniji IXL Learning. "Ovo ažuriranje pokazuje kako inovacije u veštačkoj inteligenciji, razgovori o zdravlju, međunarodna putovanja i digitalne zajednice oblikuju naš jezik u stvarnom vremenu."

Tejlor Svift na dodeli Gremi nagrada 2025
Tejlor Svift na dodeli Gremi nagrada 2025 Foto: John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ovogodišnje zimsko ažuriranje jedno je od najvećih u istoriji stranice, s više od 1.500 novih unosa. Gotovo 26 % novih pojmova dolazi iz područja veštačke inteligencije i biomedicine. Uključeni su termini kao što su "prompt engineering", "large language model" i "nanoplastic".

Tejlor Svift
Tejlor Svift Foto: LXXVI / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Značajan deo noviteta čini i savremeni internet sleng, uključujući izraze "copium", "side quest" i "glamazon". S obzirom na to koliko Svift utiče na popularnu kulturu i komunikaciju svojih obožavatelja, urednici rečnika u budućnosti bi mogli da uvrste i dodatne izraze povezane s njenom zajednicom.

Ne propustitePop kulturaObjavljena lista 10 najplaćenijih muzičara na svetu za 2025. godinu: I ne, Tejlor Svfit nije prva na listi
The Weeknd
Pop kulturaTejlor Svift radnici na stadionu poklonila 600 dolara: "Hvala ti što radiš na Božić"
Tejlor Svift i Trevis Kelsi
Pop kulturaPogledajte reakciju ljudi koji su upravo saznali da će podeliti 197 miliona dolara (VIDEO)
Tejlor Svift
Pop kulturaKelsijeva bivša kostimom za Noć veštica uzvratila udarac Tejlor Svift? Mreže bruje o njenom potezu, kažu da je pobednica
Tejlor Svift i Trevis Kelsi

Video: Koncert Tejlor Svift

Tejlor Svift Izvor: TikTok/dailymailau