Slušaj vest

Zbirka reči na Dictionary.com zvanično je bogatija za pojam "svifti" (Swiftie). U najnovijem zimskom ažuriranju, popularni internet rečnik uvrstio je reč koja označava obožavatelje pevačice Tejlor Svift, čime je i formalno priznao njen ogroman kulturni uticaj. Pojam se tako pridružio drugim nazivima za grupe obožavatelja, poput Beyhive (obožavatelji Bijonse), Janeite (obožavatelji Džejn Ostin) i Trekkie (obožavatelji Star Treka).

Dictionary.com definiše "svifti" kao "obožavatelja muzike Tejlor Svift". Sama pevačica je 2017. godine putem kompanije TAS Rights Management LLC formalno zaštitila taj izraz, a puna registracija za upotrebu na torbama i drugoj robi odobrena je 2022. godine.

U galeriji pogledajte fotografije Tejlor Svift:

1/18 Vidi galeriju Tejlor Svift Foto: Lisa/AFF-USA / Shutterstock Editorial / Profimedia, LXXVI / SplashNews.com / Splash / Profimedia, John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prema kriterijumima stranice, pojam je opravdano uvršten. Leksikografi nove reči prihvataju tek kada se utvrdi da su široko rasprostranjene, opšte razumljive, da će se zadržati u jeziku, te da su korisne široj publici.

Jedno od najvećih ažuriranja rečnika

"Engleski jezik se kroz istoriju najviše menjao u periodima naučnih i kulturnih preokreta", izjavio je u saopštenju Stiv Džonson, direktor leksikografije u kompaniji IXL Learning. "Ovo ažuriranje pokazuje kako inovacije u veštačkoj inteligenciji, razgovori o zdravlju, međunarodna putovanja i digitalne zajednice oblikuju naš jezik u stvarnom vremenu."

Tejlor Svift na dodeli Gremi nagrada 2025 Foto: John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ovogodišnje zimsko ažuriranje jedno je od najvećih u istoriji stranice, s više od 1.500 novih unosa. Gotovo 26 % novih pojmova dolazi iz područja veštačke inteligencije i biomedicine. Uključeni su termini kao što su "prompt engineering", "large language model" i "nanoplastic".

Tejlor Svift Foto: LXXVI / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Značajan deo noviteta čini i savremeni internet sleng, uključujući izraze "copium", "side quest" i "glamazon". S obzirom na to koliko Svift utiče na popularnu kulturu i komunikaciju svojih obožavatelja, urednici rečnika u budućnosti bi mogli da uvrste i dodatne izraze povezane s njenom zajednicom.

Video: Koncert Tejlor Svift