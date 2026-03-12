Slušaj vest

Među najvoljenijim britanskim humorističkim serijama osamdesetih i početka devedesetih svakako se izdvaja "'Alo, 'Alo". Ova komedija, emitovana punu deceniju, od 1982. do 1992. godine, kroz duhovitu prizmu prikazivala je događaje iz Drugog svetskog rata. Iako je od njenog prikazivanja prošlo mnogo vremena, publika u Srbiji i dalje pamti dogodovštine iz čuvene kafane u kojoj su se ukrštale sudbine neobičnih likova.

Jedan od najupečatljivijih ženskih likova bila je Helga Gerhart, koju je tumačila atraktivna Kim Hartman. Helga je ostala upamćena po izazovnom ponašanju i stalnim pokušajima da zavede Her Flika, prepoznatljivog po neobičnom hodu i čuvenom izrazu "gestapovski", koji je ubacivao u gotovo svaku rečenicu.

Helga - seks simbol sa dozom satire

Uloga Helge Kim Hartman donela je status seks-simbola, ali i veliko glumačko zadovoljstvo. Glumica se i danas rado priseća tog perioda.

"Helga je bila ambiciozna i htela je da bude Hitlerova devojka ili čak špijunka u stilu Mate Hari. Ali, kao i svi Nemci u seriji, nije bila sposobna za tako nešto. I Helga i ja smo volele da glumimo seks-simbol. Bilo je zabavno i opuštajuće."

Lik Helge bio je karikatura ambiciozne žene koja sanja velike planove, ali se stalno zapliće u sopstvene nespretnosti - upravo ono što je seriji davalo poseban humoristički ton.

Ko je Kim Hartman?

Kim Hartman rođena je 1952. godine i britanska je glumica. Školovala se u Jorkširu, a potom je završila Akademiju dramskih umetnosti u Londonu. Za njenu ljubav prema pozorištu zaslužna je majka, koja ju je kao devojčicu vodila u Stratford na Ejvonu, gde je gledala velika pozorišna imena.

Kim Hartman, Ričard Gibson na proslavi Life of Jeremy Lloyd Foto: Profimedia

"Kada sam imala 10 godina, roditelji i ja smo se preselili u Stratford-upon-Avon, gde bi me majka vodila da gledam velike pozorišne zvezde poput Pegi Aškroft. Isprva sam želela da budem scenograf, ali nakon što sam se tokom školskih raspusta potajno uvlačila da gledam probe, uhvatila me je glumačka groznica i sanjala sam o pridruživanju Royal Shakespeare Company, na užas moje direktorke, koja je smatrala da je pozorište neprimereno."

Iako u njenoj porodici nije bilo glumaca, roditelji su je podržali u nameri da upiše školu glume. Prvi angažman dobila je u pozorištu Čičester festival teatar, gde je, kako kaže, bila okružena glamuroznim umetnicima.

Kako je dobila ulogu Helge?

Sudbonosni trenutak dogodio se kada je stupila u kontakt sa televizijskim producentom i rediteljem Dejvidom Kroftom, sa kojim se ranije poznavala. Poslala mu je pismo tražeći posao, a on ju je upitao kakav joj je nemački akcenat, jer je započinjao rad na seriji "'Alo, 'Alo".

Kim Hartman - Helga Gerhart iz serije Alo, Alo Foto: Printscreen/Youtube

"Godinama ranije sam upoznala TV producenta i režisera Dejvida Krofta, pa sam mu pisala da tražim posao. On mi je odgovorio pitajući kakav je moj nemački naglasak, jer je počinjao da piše "'Alo 'alo" zajedno sa njegovim tvorcem i pomislio je na mene za ulogu Helge. Slučajno, moja porodica je prvobitno bila nemačka, ali su prilikom dolaska u Britaniju pre Prvog svetskog rata ispustili poslednje "n" iz prezimena Hartman - izjavila je Kim pomalo iznenadivši javnost."

Karijera i kasniji angažmani

Osim uloge Helge, Kim Hartman ostvarila je niz televizijskih i pozorišnih uloga. Pojavljivala se u serijama "Kazualti", "Britas imperija" i "Keli Montejt šou". Nastupala je i u pozorištu, kao i u radio-dramama, a bila je i voditeljka putopisnog programa "Kruzing tu d nortern lajt". U junu 2023. godine gostovala je u epizodi BBC sapunice "Doktors", gde je igrala lik Bernadet Hilsum. Godinama je zajedno sa kolegom Ričardom Gibsonom širom Evrope izvodila skečeve i razgovarala sa publikom o svojim karijerama i iskustvima iz sveta glume.

Kim Hartman na mjuziklu Only Fools And Horses Foto: Alucard / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Privatni život

Kim Hartman u braku je sa glumcem Džonom Nolanom. Imaju sina Toma i ćerku Mirandu, a oboje su izabrali medicinu kao životni poziv.

Iako se danas ređe pojavljuje na malim ekranima, Kim Hartman ostaje upamćena kao jedno od zaštitnih lica serije "'Alo, 'Alo" - komedije koja i decenijama kasnije izaziva osmeh kod publike.

