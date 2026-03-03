Slušaj vest

Društvene mreže bruje od navodnom tajnom venčanju holivudskog para Zendaje i Toma Holanda. Iako su vereni od kraja 2024. godine i poznati su po tome što drže svoj privatni život od očiju javnosti, sada su se pojavile tvrdnje da su već rekli svoje sudbonosno „da“.

Sve je pokrenula fotografija koja je kružila internetom, a koja navodno prikazuje trenutak njihovog venčanja. Objavu je pratila poruka: „Toliko sam srećan zbog njih“, dok je prilog bio uvećana slika koja navodno prikazuje mladence.

Lo Rouč: „Venčanje se već dogodilo“

Dok su mnogi sumnjali u autentičnost fotografije – s obzirom na to koliko je danas lako stvoriti lažnu sliku uz pomoć veštačke inteligencije – dodatnu zabunu izazvala je izjava Zendajinog stiliste Loa Rouča.

Na crvenom tepihu dodele nagrada SAG u Los Anđelesu 1. marta 2026. godine, Rouč je rekao za Access Hollywood:

„Venčanje se već dogodilo.“

Zatim je sa osmehom dodao:

„Propustili ste ga.“

Kada ga je iznenađeni novinar pitao da li je to istina, on je kratko odgovorio:

„Apsolutno je istina.“

Njegova izjava je dodatno podstakla spekulacije da je par odlučio da održi intimnu ceremoniju daleko od javnosti.

Ljubavna priča koja je počela na setu

Zendaja i Tom su se upoznali 2017. godine tokom snimanja filma „Spajdermen: Povratak kući“. Njihova hemija je bila primetna tokom promotivne turneje, što je odmah pokrenulo glasine o romansi.

Međutim, prošlo je nekoliko godina pre nego što je njihova veza potvrđena. Javnost je prvi put dobila konkretne dokaze kada su paparaci fotografisali par kako se ljube u autu.

Od tada, par poznat kao „Tomdeja“ nastavlja da krije svoju vezu.

Nenametljiva veridba

Zendaja je viđena kako nosi dijamantski prsten na dodeli Zlatnog globusa početkom januara 2025. Glumica, poznata po ulozi u seriji „Euforija“, tada nije komentarisala spekulacije.

Tek u septembru te godine je potvrdila da ju je Tom zaprosio.

Iako zvanična potvrda braka još uvek nije stigla od samog para, izjava njihovog bliskog saradnika i fotografija koja kruži internetom podstakle su sumnje da su Zendaja i Tom možda zapravo izgovorili svoje sudbonosno „da“ daleko od očiju javnosti.

