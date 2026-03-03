Slušaj vest

Glumica Jelisaveta Orašanin ne prestaje da intrigira javnost svojim smelim odevnim kombinacijama i iznova izaziva prave "modne zemljotrese" gde god da se pojavi. Ona je još jednom uspela da ukrade svu pažnju i to zbog modnog detalja oko struka.

Na najnovijoj objavljenoj fotografiji, Jelisaveta pozira u kratkom roze džemperu koji potpuno otkriva njen stomak. Ipak, pravi šok usledio je kada su pratioci ugledali papreno skupi detalj – kaiš-torbicu prestižne marke "Hermes" koju je glumica nonšalantno zavezala oko farmerki.

Jelisaveta sa skupocenom kaiš-torbicom Foto: Printscreen/Instagram/JelisavetaOrašanin

Ovaj luksuzni minijaturni aksesoar košta nešto više od 200.000 dinara, a zbog njenih nerealnih dimenzija mnogi komentarišu da je torba premala i da u nju gotovo ništa ne može da stane.

Jelisaveta je ovim potezom još jednom dokazala da zna kako da spoji glamur, drskost i stil na način koji malo ko može da iznese.

Nema izgovora kada je izgled u pitanju

Jelisaveta izuzetno vodi računa o ishrani i izgledu i redovno trenira. Jednom prilikom je otkrila i kako je smršala.

U galeriji pogledajte fotografije Jelisavete Orašanin:

1/6 Vidi galeriju Jelisaveta Orašanin Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

- Zahvaljujući nutricionistkinji, brže sam došla do zdravijeg načina života i ishrane. Jelovnik, pre svega, baziram na povrću bogatom vlaknima, a uz to, unosim i složene ugljene hidrate i proteine - rekla je ranije i dodala:

- Naravno, i deca su moja teretana. Moji privatni treneri. Bukvalno, jer ne sedam. Svakako i to utiče na kilažu, prenosi Blic.

VIDEO: Trening Jelisavete Orašanin: