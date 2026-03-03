Slušaj vest

Kolumbijska pevačica Šakira je nakon razvoda od Žerara Pikea bila dovođena u vezu sa Luisom Hamiltonom, ali je izgleda tek sada ponovo srećna u ljubavi.

Kako prenose strani mediji, pevačica je potvrdila vezu sa 15 goidna mlađim glumcem kojeg publika zna iz serije "Emili u Parizu".

U pitanju 38-godišnji Lusijen Laviskont, koji je u pomenutoj seriji tumačio ulogu Alfija.

O vezi Šakire i glumca se spekulisalo već nekoliko meseci.

Njih dvoje su se upoznali tokom snimanja njenog muzičkog spota za pesmu „Puntería“ iz 2024. godine, gde je on igrao njenu ljubav.

Na ekranu je njihovu hemiju bilo teško da se ne primeti njihova hemija, pa su fanovi brzo počeli da pitaju da li je to više od glume. Ubrzo nakon toga, njih dvoje su viđeni na večeri zajedno u Njujorku, što je podstaklo spekulacije.

-Viđaju se, ali još uvek to nije postalo veoma ozbiljno- navode izvori bliski pevačici.

Nakon bolnog i javnog raskida sa Žerardom Pikeom, koji je Šakira pretočila u hit album, njeni prijatelji su na oprezu. Mnogi od njih strahuju da će joj Lusijen slomiti srce.

- Šakira očajnički želi ljubav, ali njeni prijatelji se plaše da je on ‘igrač’ koji samo želi da se za njegovo ime čuje širom sveta, a ona mu to omogućava, otkriva izvor.

(Kurir.rs/Najžena)

