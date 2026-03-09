Slušaj vest

Nekadašnji nemački teniser i bivši trener Novaka Đokovića, Boris Beker, ponovo je govorio o svom privatnom životu, koji je godinama bio pod budnim okom javnosti. Iako je još ranije priznao da je bio neveran u braku sa Barbarom Feltus, ističe da mu smeta što su pojedine priče s vremenom dobile dodatke koji, kako tvrdi, ne odgovaraju istini.

Gostujući u podkastu Luisa Terua, osvrnuo se na navode da je suprugu prevario sa Ruskinjom Angelom Ermakov u londonskom baru dok je Barbara bila na porođaju sa njihovim sinom Eliasom.

Foto: CLEMENS BILAN/EPA

„Nije bila u porođajnim bolovima. Bila je u bolnici, ali nije imala trudove. Ubrzo nakon toga smo se dogovorili i razveli. Prevario sam je, u to nema sumnje. Uspeli smo da izgradimo odnos zasnovan na poštovanju. Ona je divna majka mojih najstarijih sinova. Zapravo se ove godine preselila u Milano“, rekao je Beker.

Njegovo pojašnjenje izazvalo je brojne komentare na društvenim mrežama. Mnogi su poručili da okolnosti ne menjaju suštinu.

„To da li je rađala baš tada ili ne nije važno. Bila je u bolnici, bilo je pitanje trenutka kada će roditi. To ne umanjuje činjenicu da si je prevario“, navodili su korisnici.

Devet meseci nakon susreta sa Angelom Ermakov, Beker je saznao da će postati otac devojčice, nakon čega je usledio razvod od Barbare, s kojom je bio u braku od 1993. do 2001. godine.

„Dobila je lep ček“

Boris Beker i Lili Beker Foto: EPA/Rolf Vennenbernd

O detaljima razvoda nije želeo opširno da govori, ali je istakao da je u javnosti ispao negativac, dok je njegova bivša supruga, kako kaže, bila u povoljnijem položaju.

„To smo preboleli. Bilo je nekoliko neprijatnih scena posle razvoda. Sve je to bilo davno. Dobila je lep ček. Dobila je i značajnu mesečnu alimentaciju. I shvatila je da niko nije savršen“, rekao je.

Otac petoro dece

Beker se 2009. godine oženio Lili Kersenberg, sa kojom je bio u braku do 2018. godine. Treći put se venčao 2024. sa Lilijan de Karvaljo Monteiro.

Lilijan de Karvaljo Monteiro i Boris Beker Foto: Alberto Gardin / imago sportfotodienst / Profimedia

Otac je petoro dece iz različitih veza i brakova. Sa Barbarom ima dvojicu sinova, sa Angelom Ermakov ćerku, sa Lili sina, dok je najmlađu ćerku, Zoe Vitoriju, dobio u novembru 2025. godine sa sadašnjom suprugom.

Za sebe kaže da je posvećen otac.

„Zaista sam brinuo o svoja dva najstarija sina, iako tada nisu živeli u Evropi, već su se preselili u Majami. Dvadeset pet godina kasnije i dalje se smatramo bliskom porodicom, bez obzira na sve što se dogodilo“, zaključio je.

Video: Žena se udala za kuma na svom venčanju