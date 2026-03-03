Slušaj vest

Kada žena koja je godinama sinonim za "ostala je uprkos svemu" skine burmu, to nije detalj. To je signal.Kolin Runi, britanska medijska ličnost koju publika zna kroz televiziju, kolumne i čuveni "Wagatha Christie" skandal, prvi put je viđena nakon nove burne noći svog supruga Vejna Runija. I sve bi bilo još jedna tabloidska priča da na njenoj ruci nije nedostajalo ono što je godinama predstavljalo njihov brak.

U Češiru, bez šminke, u jednostavnoj kombinaciji i sa potpuno zatvorenim izrazom lica, delovala je kao neko ko ne želi pažnju. Ali pažnja je došla sama. Jer burma nije bila tu.

Kolin Runi Foto: FARRELL / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Dok je ona sledećeg dana obavljala svakodnevne obaveze, Vejn je noć ranije bio u potpuno drugačijem ritmu. U luksuznom hotelu u Mančesteru, pred Brit Awards, viđen je kako pije, provodi se i satima razgovara sa dvema nepoznatim ženama.

Svedoci tvrde da je delovao iscrpljeno i da je očigledno preterao sa alkoholom. U jednom trenutku jedva je držao pantalone zakopčane, dok su mu konstantno spadale. Nije izgledao kao neko ko kontroliše situaciju.

- Ljudi su komentarisali šta li Kolin misli o svemu, rekao je jedan od prisutnih.

Ovo nije prvi put. I upravo u tome je problem. Evo kako je to izgledalo.

Nije pitanje da li će muž ponoviti, nego kada

Kolin Runi Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia



Njegova prošlost je već odavno javna. Afere, eskort dame, alkohol, hapšenje zbog vožnje u pijanom stanju. Sve ono što bi većinu brakova srušilo iz prvog pokušaja, kod njih je postalo obrazac.

Kolin nikada nije igrala na kartu žrtve. Nije davala dramatične izjave, nije pravila javne scene. Kada je rekla da nije glupa što oprašta, već da zna šta radi, delovalo je kao hladna odluka, ne kao slabost.

Ali ni najracionalnije odluke ne traju zauvek bez posledica.

Zato je ova scena, žena bez burme, važnija nego što deluje.

Brak koji traje, ali po koju cenu

Njihova priča traje od detinjstva. Prošli su zajedno put od anonimnosti do globalne slave, izgradili porodicu sa četvoro dece i ostali zajedno uprkos svemu što je izlazilo u javnost.

Kolin i Vejn Foto: Profimedia

Ali iza tog kontinuiteta stoji niz skandala koje javnost pamti. Najpoznatiji među njima desio se dok je Kolin bila trudna, kada je Vejn imao odnose sa dve eskort dame. Jedna od njih kasnije je tvrdila da joj je pokazivao snimke ultrazvuka i govorio koliko toga može da izgubi.

Izgleda da je to znao i tada. I zna i sada.

Razlika je u tome što je ranije Kolin birala da sve prećuti bez vidljivih poteza. Sada je odlučila da ništa ne kaže, ali da pokaže.

Jer skidanje burme nije impuls. To je odluka koja se donosi posle svega što se već dogodilo.

