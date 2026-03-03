Slušaj vest

Šakira je u nedelju uveče održala besplatan koncert pred 400.000 gledalaca na trgu Zócalo u Meksiko Sitiju, što predstavlja rekordnu posetu za ovaj grad.

"Ovo je san. Kako je poetski videti ovaj trg ovako prepun ljudi", rekla je 49-godišnja pevačica na najvećem trgu meksičke prestonice, okruženom osvetljenom katedralom i Nacionalnom palatom. Bio je to njen drugi nastup na ovom mestu, nakon onog 2007. godine. Mnogi fanovi stigli su satima ranije kako bi zauzeli najbolje pozicije za koncert.

U galeriji pogledajte kadrove sa Šakirinog koncerta u Meksiku:

Šakira održala koncert u Meksiku pred 400 hiljada ljudi

Koncert bez incidenata uprkos tenzijama u zemlji

Ovaj nastup na otvorenom bio je prvo veliko okupljanje stotina hiljada ljudi u Meksiku otkako su počeli nemiri u drugim delovima zemlje, nakon što je pre nedelju dana vojska ubila moćnog narkobosa. Koncert megazvezde protekao je bez incidenata.

"Naša srca još uvek kucaju ubrzano od onoga što smo doživeli sinoć. Zahvaljujući Šakiri, trg u istorijskom centru Meksiko Sitija bio je ispunjen čarolijom, zvucima i neverovatnom energijom", napisala je gradonačelnica Meksiko Sitija, Klara Brugada, na X-u u ponedeljak.

Šakirin niz rekorda i sledeći spektakl

Popularna Kolumbijka prethodno je postavila još jedan rekord u Meksiku. Pevačica hita "Hips Don’t Lie" u petak je po 13. put nastupila na stadionu GNP u okviru turneje "Las Mujeres Ya No Lloran" (Žene više ne plaču). To je više nastupa nego što je bilo ko drugi imao na toj sceni. Ukupno je prodala oko 800.000 ulaznica.

Još jedan spektakl očekuje Šakiru 2. maja, kada će održati besplatan koncert na legendarnoj plaži Kopakabana u Rio de Žaneiru. Prošle godine tamo je Lejdi Gaga okupila oko 2.5 miliona ljudi.

