Nikola Pelc objavila je provokativne fotografije na kojima pozira u toplesu, neposredno pred 27. rođendan svog supruga Bruklina Bekama. Njena objava pojavila se u trenutku kada se u javnosti već mesecima komentariše sukob sa porodicom Bekam.

Fotografije uoči rođendana

Tridesetjednogodišnja glumica na društvenim mrežama podelila je dve slike snimljene u ogledalu, koje ne ostavljaju mnogo mašti. Na jednoj pozira u belim helankama i sandalama sa visokim potpeticama, rukama prekrivajući grudi.

Nikola Pelc objavila provokativne fotografije na Instagramu Foto: Printscreen/Instagram/nicolaannepeltzbeckham

Na drugoj fotografiji Nikola je zabeležila selfie u kućnom ogrtaču, sa prirodnim izgledom i diskretnom šminkom. Njena kosa pada u opuštenim talasima preko ramena dok zavodljivo gleda u kameru.

Prema izveštajima stranih medija, slike su navodno nastale na setu njenog novog filma Prima, za koji se intenzivno pripremala. Kako bi što verodostojnije prikazala lik, Pelc je četiri meseca pohađala zahtevne baletske treninge i pridržavala se stroge dijete, zbog čega joj je telesna težina pala ispod 45 kilograma.

O filmu

Prima je nezavisna drama koja je trenutno u produkciji, a režiraju je Alesandro i Luka Moreli (The Morelli Brothers). Glavna priča prati Margo (glumi je Nikola Pelc Bekam), klasičnu balerinu čiji se svet uzdrma kada moderni trendovi prete tradiciji njene baletske kompanije, te se pita kolika je stvarna cena potpune posvećenosti umetnosti.

Nikola Pelc objavila provokativne fotografije na Instagramu Foto: Printscreen/Instagram/nicolaannepeltzbeckham

U glumačkoj postavi nalaze se i Fej Danavej, Džek Hasten, Beti Gabriel i Mira Sorvino.

Porodični sukob i dalje traje

Objava fotografija dolazi u trenutku kada napetosti unutar porodice Bekam i dalje postoje. Situacija je dodatno eskalirala kada je Bruklin nedavno prestao da prati pojedine članove porodice Remzi na društvenim mrežama, nakon što je slavni kuvar Gordon Remzi u intervjuu za The Sun komentarisao njegovu situaciju:

"Teško je to, znate, kad ste zaljubljeni preko ušiju. Ljubav je slepa. Lako se upadne u taj vrtlog i zanese. Ali vratiće se on", rekao je Remzi, dodajući da je samo pitanje vremena kada će Bruklin "dobro preispitati" šta mu roditelji znače.

Teške optužbe prema roditeljima

Iako izvori bliski porodici tvrde da Bekamovi žele pomirenje, Bruklin je u januaru prekinuo kontakte sa porodicom objavivši dokument od šest strana sa ozbiljnim optužbama. Navodno je izneo niz zamerki na račun svojih roditelja, posebno ističući majku Viktoriju, za koju tvrdi da je preuzela potpunu kontrolu nad organizacijom njegovog prvog plesa sa Nikolom na venčanju.

