Slušaj vest

Španska glumica Ana Obregon, bivša partnerka Davora Šukera, privukla je veliku pažnju javnosti kada je postala majka u 68. godini. Otvoreno govori o svojoj svakodnevici sa trogodišnjom devojčicom, ali i o srceparajućoj porodičnoj priči koja stoji iza njenog roditeljstva.

Dete začeto spermom njenog preminulog sina

Kada je objavila da je dobila devojčicu, Anitu Sandru, koju je rodila surogat majka u Sjedinjenim Državama, vest je odjeknula širom sveta. Nekoliko meseci kasnije, Obregon je pojasnila da devojčica nije njena ćerka, već – njena unuka.

Pogledajte u galeirji njihove fotografije:

1/7 Vidi galeriju Ana Obregon surogat majčinstvom dobila unuku Foto: Antonio Gutiérrez / ContactoPhoto / Profimedia, José Oliva / ContactoPhoto / Profimedia

Dete je začeto doniranom jajnom ćelijom i zamrznutom spermom njenog sina Alesa Lekija, koji je preminuo 2022. godine od retkog oblika raka – Juingovog sarkoma. Kako je navela, njen sin je zamrznuo svoju spermu dve godine pre smrti, a ona tvrdi da mu je ispunila poslednju želju.

„Devojčica nije moja ćerka, ona je moja unuka“, rekla je za časopis ¡Hola!.

Iako je biološki unuka, prema španskom zakonu Ana je zvanično usvojila devojčicu, tako da je Anita sada njena ćerka u pravnom smislu.

Život sa detetom u šezdesetim godinama

Gostujući na španskoj televiziji, glumica je opisala kako njen dom danas izgleda.

„Moja kuća je puna plišanih životinja i šarenih loptica. Čak imamo i jamu sa lopticama u koju me Anita tera da skačem“, rekla je sa osmehom.

Međutim, priznaje da joj fizički napor postaje sve teži.

„Leđa me bole kada je nosim“, iskreno je dodala.

Ana Obregon na crvenom tepihu Foto: SOPA Images / Sipa USA / Profimedia

Govoreći o svom sinu, nije krila emocije.

„Mislila sam da smo zauvek zajedno. A onda vam jednog dana kažu da vaše dete ima agresivni rak“, rekla je, podsećajući da je Ales umro u 27. godini.

„Anita me je vratila u život“

Smrt njenog sina, kako kaže, potpuno ju je slomila.

„Znam da više nikada neću osetiti istu sreću koju sam imala kada je Ales bio sa mnom. Taj bol nikada neće nestati. Ali Anita sada ispunjava moje dane. Bila sam mrtva tri godine, od smrti mog sina do njenog rođenja.“

Dodaje da se danas više plaši za Anitu nego što je nekada bila za svog sina, jer je, kako kaže, svesna koliko život može biti nepredvidiv.

Svetlost u tami i polemike u javnosti

Ana Obregon ne može da prežali smrt sina Foto: José Ramón Hernando / ContactoPhoto / Profimedia

Obregon ističe da je devojčica nasledila očevu inteligenciju i empatiju.

„On me stalno traži da grlimo ljude - ne mene, već one oko nas. Jednog dana je došao vodoinstalater i na kraju sam ga zagrlila jer me je Anita zamolila.“

Rođenje Anite izazvalo je brojne kontroverze u Španiji, gde je surogat majčinstvo zabranjeno. Međutim, zakon dozvoljava usvajanje deteta rođenog u inostranstvu, što je Obregon i učinio.

