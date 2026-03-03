Slušaj vest

Rijaliti zvezda Kim Kardašijan i sedmostruki prvak Formule 1, Luis Hamilton, ponovo su snimljeni zajedno nakon što su se pojavile glasine o njihovoj romansi. Ovog puta su za romantični izlazak odabrali Jutu.

Kim i Luis su u subotu viđeni kako uživaju u zalasku sunca na ekskluzivnoj destinaciji za odmor uz reku Kolorado. Kako piše TMZ, izolovani vidikovac koji su posetili nalazi se “nadohvat ruke” od Amandžirija, ekskluzivnog pustinjskog odmarališta s pet zvezdica. Amandžiri je, inače, diskretno skrovište za slavne ličnosti koje traže potpunu privatnost, a nudi luksuzne apartmane čija se cena kreće od 3.500 do 7.000 dolara po noćenju.

Novi par je tokom šetnje snimio i selfi, a potom su zajedno otišli prema crnom SUV-u parkiranom u blizini.

Kardašijan i Hamilton prethodno su uživali u raskošnom odmoru u Kotsvoldsu, gde su odseli u luksuznom hotelu "Estelle Manor", gde se cene noćenja kreću od 1.360 dolara pa nadalje. Priuštili su i privatnu večeru, kao i masažu za parove. Nešto kasnije prvi put su se zajedno pojavili u javnosti, na Superboulu koji je održan prošlog meseca.

1/5 Vidi galeriju Kim Kardašijan i Luis Hamilton na Superboulu 2026 Foto: NBC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Izvori su za strane medije prethodno otkrili da su Kim i Luis vezu podigli na viši nivo. “Veza Kim i Luisa je intenzivna, ali oboje žele da nastave dalje. On želi da provodi što više vremena s njom, posebno jer će za nekoliko nedelja početi da se priprema za novu sezonu Formule 1. Luis je bio u Los Anđelesu, provodio je vreme s Kim i njenom porodicom. Svi ga obožavaju, pogotovo njena majka Kris, kojoj se svidelo što je Luis bio u blizini. Svi oni odobravaju ovu vezu. Samo žele da vide Kim srećnu”, poručio je izvor za The Sun.

Kim Kardašijan Foto: Printskrin/Instagram

Kardašijan i Hamilton godinama su bili prijatelji, a družili su se i tokom veza s njihovim bivšim partnerima, Kanjeom Vestom i Nikol Šerzinger.

Kim se od Kanjea rastala 2021. godine, a zvanično su se razveli godinu dana posle. Luis je od 2007. do 2015. bio u vezi s nekadašnjom članicom grupe Pussycat Dolls.

