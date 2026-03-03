Slušaj vest

Glumac iz kultnog horor serijala "Evil Dead", Brus Kampbel, otkrio je da boluje od raka u emotivnoj objavi na Instagramu, poručivši fanovima da je dijagnoza bila šok i za njega.

„Šok i za mene, ali ne brinite“

Šezdesetsedmogodišnja zvezda napisala je da mu je dijagnostikovan oblik raka koji je „izlečiv, ali ne i potpuno izlečiv“, te da će morati da se povuče iz javnosti i sa profesionalnih obaveza kako bi se posvetio terapijama.

„Zdravo svima, ovih dana kada neko ima zdravstveni problem, to se naziva ‘prilikom’, pa hajde da i ja tako kažem, imam jednu od tih“, započeo je glumac.

Dodao je:

„To se takođe zove tip raka koji je ‘izlečiv, ali ne i izlečiv’. Izvinjavam se ako je ovo šok, bio je i za mene.“

Ipak, u svom prepoznatljivom duhovitom stilu, poručio je:

„Ne brinite, ja sam tvrdoglavi stari gad i imam sjajnu podršku, tako da planiram da budem tu još dugo.“

Otkazivanja i pauza u karijeri

Zvezda serije Hysteria! objasnila je da će zbog lečenja morati da otkaže pojedine nastupe i konvencije tokom leta.

„Profesionalno gledano, neke stvari će morati da se promene pojavljivanja i konvencije, kao i posao uopšte, moraće da sačekaju dok traje terapija“, naveo je.

Naglasio je i da ne traži sažaljenje niti savete, već da je želeo da preduhitri eventualne netačne informacije.

Talas podrške fanova

Čim je vest objavljena, fanovi su preplavili njegov profil porukama podrške:

„Rak nema šanse. Živ bio, kralju! Volimo te, Bruse!“

„Šaljemo ti svu snagu ovog sveta!“

„Imaš ogromnu podršku i ljubav – izborićeš se!“

Mnogi su ponavljali njegovu čuvenu repliku: „Hail to the King, baby!“

Večna borba protiv Deadita

Kempbel je najpoznatiji po ulozi Eša Vilijamsa u horor franšizi Evil Dead, gde je jedini lik koji se pojavljuje u svim nastavcima.

Njegov junak vodi borbu protiv posednutih bića poznatih kao „Deadites“, koje kontroliše zli Kandarski demon. Zahvaljujući toj ulozi, 2013. godine proglašen je za najboljeg horor junaka svih vremena.

Njegova popularnost godinama raste, a mnogi ga smatraju pravom kulturnom ikonom. Godine 2007. čak je snimio i autoironičnu parodiju sopstvene karijere u filmu My Name Is Bruce.