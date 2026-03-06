Slušaj vest

Dobro je poznato da predsednik Amerike Donald Trampsvakodnevno koristi puder, najčešće u narandžastim tonovima, što izaziva mnogo podsmeha.

Bez obzira na to drži li konferenciju za medije, obraća li se Kongresu ili je gost kod britanskog kralja, njegov nastup će biti nepredvidljiv, ali jedno je sigurno: Tramp će biti našminkan. Ali zašto?

Donald Tramp, koliko je poznato, godinama živi sa rozaceom, hroničnim, zapaljenskim kožnim oboljenjem, koje pogađa kožu lica. Uglavnom se rozacea ispoljava u vidu povremenih ili trajnih crvenih pečata.

Ima rozaceu, ali se ne šminka zbog nje

Ovo stanje, koje uglavnom pogađa osobe svetlije puti između 30. i 50. godine, naročito žene, nije opasno, ali izaziva mnogo nesigurnosti kod ljudi koji boluju od njega. Rozaceu prati, pored promena na koži, niz neprijatnih simptoma, među kojima su bol, svrab, peckanje, akne, suvoća, crvenilo, otoci...

Trampov dugogodišnji lekar dr Harold N. Bornstajn izjavio je tokom njegovog prvog predsedničkog mandata u Beloj kući da je njegovo stanje pod kontrolom, a stručnjaci veruju da to što bivši predsednik koristi šminku nema veze s ovom bolešću.

U to veruje i dermatološkinja s Jejla dr Ketlin Suoci, koja je za Business Insider 2018. godine izjavila da se Donald Tramp najverovatnije šminka kako bi prekrio keratozu.

U pitanju su "staračke bradavice", odnosno benigni tumori koji se javljaju na licu, kao i na podlakticama, šakama, kosmatim delovima glave i gornjem delu trupa.

Tramp, uz to što upotrebljava puder svakodnevno, povremeno posećuje i solarijum.

Kako Donald Tramp izgleda bez šminke?

Nije poznato kada je tačno predsednik Amerike počeo da se šminka, ali je to nešto što traje već godinama. Ono što se zna jeste da on ima izuzetno svetao ten, koji je gotovo nemoguće videti bez bilo kakvog sredstva za pokrivanje.

Ipak, 2022. godine, jedan fotograf je uspeo da ga snimi u prirodnom izdanju, dok je Tramp u Nju Džerziju igrao golf s prijateljima.

Fotografija je privukla mnogo pažnje na društvenim mrežama i danima je ismevana, a mnogi su istakli da ga verovatno ne bi prepoznali da su ga sreli iako je jedan od najpoznatijih ljudi na svetu.

