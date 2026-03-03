Slušaj vest

Glumac Srđan Žika Todorović iza sebe ima veoma živopisne uspomene, a sada je sa fanovima podelio jedno manje prijatno iskustvo koje je doživeo.

Naime, on se prisetio perioda kada je bio uhapšen na aerodromu a razlog je krajnje smešan.

"Minhen ‘88. Snimanje ,,Zaboravljenih”. Uhapšen na aerodromu zbog Kinder jajeta. Vera Čukič nije htela reč da progovori sa mnom", napisao je glumac uz objavljenu fotografiju na Instagramu.

Ovaj urnebesni i do sada nepoznati detalj nasmejao je njegove pratioce, a legendarni glumac je još jednom pokazao svoj prepoznatljivi šarm i duh.

Kultni film "Zaboravljeni" emitovan je 1988. godine, a osim Žike glavne uloge u ovom ostvarenju imali su i Mirjana Joković, Boris Milivojević, Vera Čukić, Vlastimir Đuza Stojiljković i drugi velikani jugoslovenske glumačke scene.

Pogledajte kako izgleda kuća Srđana Todorovića u Bigovu:

1/6 Vidi galeriju Srđan Žika Todorović kuća u Bigovu Foto: Kurir

Zaboravljeni je jugoslovenski igrani film snimljen 1988. godine u režiji Darka Bajića po scenariju Gordana Mihića. Predstavlja nastavak TV-serije Sivi dom, a radnja se bavi životom maloletnih delinkvenata. Dve godine kasnije je snimljen nastavak pod naslovom Početni udarac. Oba filma su 1992. godine proširena u TV-seriju pod naslovom Zaboravljeni.