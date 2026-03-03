Slušaj vest

Princeze Beatris i Eugenia navodno neće prisustvovati ovogodišnjem konjičkom spektaklu Royal Ascot, usled pojačanih kontroverzi koje se vezuju za njihove roditelje i slučaj Džefrija Epstina.

Odluka koja je navodno stigla iz palate

Prema pisanju britanskih medija, sestre neće biti deo kraljevske povorke niti će se pojaviti uz ostale visoke članove porodice na tradicionalnom junskom događaju.

Izvori tvrde da je odluka doneta na nivou palate, koja inače odlučuje o listi zvanica i rasporedu kraljevske procesije. Iako zvanične potvrde nema, navodno je mlađim princezama saopšteno da ove godine „ne mogu da prisustvuju“.

Jedan izvor tvrdi da je Beatris posebno teško podnela ovu vest i da je bila zatečena razvojem događaja.

Princeza Beatris:

Senka prošlosti: Princ Endru i Epstajn

Njihov otac, Prince Endru, povukao se iz javnih kraljevskih dužnosti još 2019. godine nakon kontroverznog intervjua za BBC, u kojem je govorio o svom odnosu sa osuđenim predatorom Džefrijem Epstajnom.

Epstajnje iste godine preminuo u zatvoru dok je čekao suđenje po optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije.

Ime princa Endrua povezivalo se i sa Virdžinijom Đufre, koja je tvrdila da je bila primorana na seksualne odnose sa njim dok je bila maloletna. Endru je negirao sve optužbe, ali je 2022. godine postigao vansudsku nagodbu sa Đufre.

Nakon sudske odluke kojom je odbijen njegov zahtev za odbacivanje tužbe, pokojna kraljica Elizabeta II oduzela mu je vojne titule i pokroviteljstva. Kasnije je i kralj Čarls III dodatno ograničio njegove kraljevske privilegije.

Ime Sare Ferguson u dokumentima

Njihova majka, Sara Ferguson, takođe se pominjala u dokumentima američkog Ministarstva pravde u vezi sa Epstajnom. U pojedinim mejlovima navodno je tražila finansijsku pomoć ili savet u vezi sa dobrotvornim radom dok je Epstajn bio u zatvoru.

U poslednje vreme, kako prenose mediji, Ferguson se povukla iz javnosti i posvetila privatnom životu.

Princeze žele da zaštite svoju decu

Izvori bliski porodici navode da Beatris i Eugenia pokušavaju da se distanciraju od kontroverzi i fokusiraju na svoju decu.

Eugenia sa suprugom Džekom Bruksbenkom ima sinove Avgusta i Ernesta, dok Beatris sa Edoardom Mapelijem Mocijem ima ćerke Sienu i Atenu, a ujedno je i maćeha dečaku Kristoferu „Vulfiju“ Vulf.

„Njihov prioritet su deca. Žele da ih zaštite od svega ovoga“, tvrdi izvor.

Za sada nema zvanične potvrde da je zabrana formalno uvedena, ali je jasno da skandal koji se godinama nadvija nad porodicom i dalje ima posledice čak i na tradicionalne događaje poput Royal Ascota.