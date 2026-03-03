Slušaj vest

Keli Ozborn, ćerka legendarnog Ozija Ozborna, osvrnula se na nedavne komentare o svom izgledu i poručila svima da je "prestanu udarati dok je na dnu". Keli je u subotu prisustvovala dodeli nagrada Brit, gde se pojavila u pratnji svoje majke Šeron.

Zajedno su primile nagradu za životno delo u ime Ozija Ozborna, koji je preminuo 22. jula 2025. godine u 76. godini. Iako su održale emotivan govor u čast nekadašnjeg frontmena grupe Blek Sabat, deo javnosti pažnju je usmerio na Kelin fizički izgled. Mnogi su izrazili iznenađenje zbog njene mršave figure i zabrinutost za njeno zdravlje, dok su pojedini nagađali da je preterala sa lekom Ozempik, koji je među poznatima sve češće korišćen za mršavljenje.

U galeriji pogledajte fotografije Keli i Šeron Ozborn:

1/5 Vidi galeriju Keli i Šeron Ozborn na dodeli Brit nagrada Foto: Doug Peters / PA Images / Profimedia

"Ne udarajte me dok sam na dnu"

"Postoji posebna vrsta okrutnosti u nanošenju štete nekome ko očigledno prolazi kroz nešto“, napisala je Keli na Instagramu. Obratila se onima koji je, kako kaže, "udaraju dok je na dnu, sumnjaju u njenu bol, pretvaraju njenu borbu u trač i okreću joj leđa kada su joj podrška i ljubav najpotrebniji".

"Trenutno prolazim kroz najteže razdoblje u svom životu. Ne bi trebalo ni da se branim. Ali neću sedeti skrštenih ruku i dozvoliti da me na taj način dehumanizuju", poručila je.

Reakcija na uvredljive komentare

Pre samo nekoliko dana Keli je odgovorila na kritike povodom svog izgleda nakon što su fotografije sa Londonske nedelje mode izazvale neprijatne komentare. Prošle sedmice objavila je snimak ekrana poruke u kojoj ju je neko nazvao "premršavom i krhkom", uporedio je sa "mrtvim telom" i napisao da "izgleda kao da će uskoro videti svog oca".

Keli i Šeron Ozborn na dodeli Brit nagrada Foto: Doug Peters / PA Images / Profimedia

Ozborn je taj komentar oštro osudila i nazvala ga "odvratnim", dodajući: "Niko ne zaslužuje ovakvu vrstu zlostavljanja."

Meseci nagađanja i bol zbog gubitka oca

Keli je već mesecima suočena sa spekulacijama o svom zdravlju. Na slične komentare reagovala je i prošle godine, napisavši: „Ljudima koji misle da su duhoviti kada pitaju: ‘Jesi li bolesna?’ ili ‘Skini se s Ozempika’ ili ‘Ne izgledaš dobro’. Moj otac je upravo umro, trudim se koliko mogu i jedino za šta sada živim jeste moja porodica.“

Rasprava o standardima lepote u Holivudu

Keli nije jedina poznata žena koja je poslednjih meseci u centru pažnje zbog gubitka kilograma. Na TikToku se pojavio haštag „#SkinnyTok“, koji je promovisao sadržaj vezan za poremećaje ishrane, ali je prošlog leta uklonjen iz rezultata pretrage nakon naglog porasta popularnosti.

Keli i Šeron Ozborn na dodeli Brit nagrada Foto: Doug Peters / PA Images / Profimedia

Veliku pažnju izazvala je i promotivna turneja za film "Wicked: For Good", u kojem glavne uloge tumače Arijana Grande i Sintija Erivo. Mnogi su komentarisali njihove drastične fizičke promene, izražavajući zabrinutost zbog njihove mršavosti.

Slične reakcije pratile su i nedavnu dodelu nagrada BAFTA. Među onima koji su javno izrazili nelagodu bila je i glumica Džamila Džamil.

"Žene na dodeli nagrada BAFTA zastrašujuće su mršave, na način koji me podseća na to kako su ti događaji izgledali kada sam bila dete – kao da bi se svi mogli slomiti. To je specifična, krhka vrsta mršavosti", napisala je na društvenim mrežama.

Dodala je da ne podržava nametnute standarde lepote i apelovala na pratioce da ne troše energiju na ismevanje tuđe mršavosti, podsećajući da je i sama bila meta sličnih komentara.

Pogledajte video: Holivudska glumica posetila Zlatibor