Singapurski fotograf i bivši model Čuando Tan proslavio je 60. rođendan, a malo ko je ostao imun na njegov mladalački izgled.

Tan je postao globalni simbol prkosa godinama, a njegova mladolika koža i isklesana figura često izazivaju nevericu na društvenim mrežama. No, kako tvrdi, iza njegovog izgleda ne stoje estetski zahvati ni tajne medicinske procedure, već disciplina.

Ovako izgleda Čuando Tan:

Ključni deo njegove rutine su oporavak i san. Trudi se da spava najmanje osam sati i bude u krevetu do 23 časa. Smatra da unutrašnji stres značajno utiče na to koliko brzo osoba izgleda starije, zbog čega neguje pozitivan način razmišljanja i ostaje usmeren na kreativni rad.

Sada je objavio fotografije sa svog 60. rođendana i njegovi fanovi širom sveta i dalje ne mogu da se načude njegovom mladalačkom izgledu. Većina je prvobitno mislila da je u kasnim dvadesetim godinama, a da je bliže penziji nego tinejdžerskim danima to niko nije pretpostavio.

" Danas, na moj 60. rođendan, podsećam se da je vreme jedino pravo bogatstvo. Svako svitanje dolazi kao nasledstvo, a ne kao zagarantovana nagrada. Zahvalan sam što još uvek stojim na ovoj Zemlji. Sada je mudriji put jednostavan: svakodnevno se vraćati prirodi i sunčevoj svetlosti, i uskladiti se sa onim što traje.“ napisao je na Instagramu.