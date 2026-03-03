Novi detalji mejlova princa Endrua i Džefrija Epstajna: "Ako budeš u Parizu doći ću da proslavimo..."
Bivši britanki princ Endru navodno je 2010. godine čestitao Džefriju Epstajnu na izlasku iz kućnog pritvora i predložio susret u Parizu, pokazuju mejlovi objavljeni u okviru istrage američkog Ministarstva pravde.
Prema prepisci od 24. jula 2010. godine, Epstajn je obavestio primaoce označene kao „The Duke“ i „ferg“ da će boraviti u Parizu. Iako su mejl adrese redigovane, britanski mediji navode da se radi o Endruu i njegovoj bivšoj supruzi, Sari Ferguson.
Epstajn je samo nekoliko dana ranije završio kaznu kućnog pritvora, nakon što je odslužio zatvorsku kaznu zbog optužbi povezanih sa prostitucijom, uključujući slučaj maloletnice.
U odgovoru, „The Duke“ je napisao:
„Čestitam! DS mi je rekao da ti je od juče dozvoljeno da izađeš. Koliko dugo ostaješ u Parizu? Vraćam se u London 16.“
Epstajn je potom naveo da planira boravak u Parizu, a zatim odlazak na ranč u Novom Meksiku, dodajući da postoje „velike poslovne prilike“.
U sledećem odgovoru, potpisanom sa „A“ i „HRH The Duke of York KG“, stoji:
„Zaista, zaista dobre vesti. Ako budeš u Parizu oko 16., doći ću da nazdravimo tvom novom životu!“
Sporne poslovne reference
U poruci se pominju i potencijalne državne kupovine u vrednosti do tri milijarde funti — što je izazvalo dodatna pitanja jer je Endru u to vreme obavljao funkciju britanskog trgovinskog izaslanika (2001–2011).
Njegove veze sa Epstajnom već su dovele do povlačenja iz javnih kraljevskih dužnosti 2019. godine, nakon kontroverznog intervjua za BBC емисију Newsnight, u kojem je govorio o njihovom odnosu.
Epstajn je preminuo u zatvoru u avgustu 2019. dok je čekao suđenje po federalnim optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije.
Gubitak titula i istraga
U oktobru 2025. godine, Čarls III oduzeo je Endruu princovske titule, što je bio presedan bez presedana u modernoj istoriji monarhije.
Nakon njegovog hapšenja u februaru ove godine zbog sumnje na zloupotrebu javne funkcije, kralj je poručio da palata pruža „punu i bezrezervnu saradnju“ u istrazi.
Endru je više puta negirao bilo kakvu protivpravnu radnju u vezi sa Epstajnom i nakon saslušanja je pušten iz pritvora. Ipak, objavljeni mejlovi ponovo su otvorili pitanja o prirodi njihovog odnosa i potencijalnim posledicama po britansku monarhiju.
(Kurir.rs/People)