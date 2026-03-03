Slušaj vest

Tod Medouz, član posade broda "Aleutian Lady" iz emisije Discovery Channel-a "The Deadliest Catch", preminuo je tokom snimanja emisije.

Medouz je preminuo 25. februara, a kapetan broda, Rik Šelford, objavio je vest o njegovoj smrti u ponedeljak, 2. marta, na Fejsbuku.

Šelford je Todovu smrt nazvao "najtragičnijim danom u istoriji broda 'Aleutian Lady' na Beringovom moru".

Izgubili smo našeg brata, Toda Medouza - napisao je Šelford.

Tod Medouz Foto: Gofoundme

- Tod je bio najnoviji član naše posade i brzo je postao deo porodice. Njegova ljubav prema ribolovu i snažna radna etika odmah su zaslužili poštovanje svih. Njegov osmeh bio je zarazan, a zvuk njegovog smeha dok se penjao uz stepenice ka komandnom mostu ili preko razglasa na palubi zauvek ćemo nositi sa sobom - poručio je on.

Izvori su ranije rekli za TMZ da je Tod Medouz preminuo „u incidentu povezanom sa ribolovom tokom snimanja“, dok je GoFundMe kampanja pokrenuta u njegovo ime navela da je „lovio rakove u vodama Aljaske“.

Osoba bliska porodici, koja je pokrenula prikupljanje sredstava, istakla je da će donacije pomoći njegovim trima sinovima, pokriti troškove sahrane i olakšati finansijski teret u narednim mesecima.

Televizija Discovery Channel saopštila je:

Foto: Gofoundme

„Duboko smo potreseni tragičnim odlaskom Toda Medouza. Ovo je razarajući gubitak i naše misli su uz njegovu porodicu, članove posade i čitavu ribarsku zajednicu u ovom izuzetno teškom periodu.“

Producenti emisije su, prema navodima TMZ-a, obavešteni o tragediji i nude podršku svima koji su pogođeni gubitkom. Još uvek nije poznato da li su kamere zabeležile nesreću.

Opasnosti na Beringovom moru

Serija Deadliest Catch, koja se emituje od 2005. godine, prati izuzetno opasne uslove rada ribarskih posada na Beringovom moru. Veruje se da je u trenutku tragedije snimana 22. sezona.

Ovo nije prvi gubitak za blisku zajednicu ribara prikazanu u emisiji. Kapetan Fil Hrris preminuo je 2010. godine u 53. godini nakon moždanog udara na Aljasci. Dugogodišnji član ekipe Nik Mavar iznenada je preminuo 2024. u 59. godini, dok je Nik MekGlašan pronađen mrtav u hotelskoj sobi 2020. године, a obdukcija je pokazala da je uzrok smrti bio predoziranje metamfetaminom, kokainom i fentanilom.

Kapetan Sig Hansen ranije je govorio o „situacijama opasnim po život“ na moru.

„Imali smo trenutke kada se brod zaledi do te mere da sam mislio da nema povratka“, rekao je za Fox News Digital.