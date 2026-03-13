Slušaj vest

Glumac Predrag Damnjanović (45) okončao je brak dug 17 godina, a delove svoje svakodnevice sada redovno deli na društvenim mrežama. Na njegovom profilu mogu se videti trenuci sa snimanja, ali i sa treninga, jer je očigledno da je poslednjih meseci poseban akcenat stavio na fizičku spremu i izgled.

Poznat je po tome što objavljuje fotografije na kojima ističe rezultate napornog rada u teretani, ali je nedavnom objavom iznenadio i najvernije pratioce. Naime, podelio je fotografiju na kojoj potpuno nag pozira u prirodi, okružen rastinjem.

Glumac Predrag Peđa Damjanović pozirao nag Foto: Printscreen/Instagram/damnjanovski_

Reakcije su bile podeljene – dok su jedni pohvalili njegovu formu i samopouzdanje, drugi smatraju da je ovoga puta prešao granicu dobrog ukusa.

Borba sa kilogramima

Predrag je ranije otvoreno govorio o problemu sa viškom kilograma i otkrio da je uspeo da smrša 11 kilograma zahvaljujući disciplini i promeni ishrane.

Objasnio je da dan započinje laganim obrokom. Najčešće bira musli uz sirove bademe i jezgra koštica kajsije. Ručak mu se uglavnom sastoji od supe, a posebno izdvaja onu sa šitaki pečurkama. Iz jelovnika je izbacio običnu so i zamenio je himalajskom, dok se trudi da namirnice koje koristi budu bez glutena.

Često priprema obroke na pari – ćuretinu, kukuruz i šargarepu, koje kombinuje sa šoljom kefira. Večernji obroci su mu lagani, bez teške hrane, pa se odlučuje za jela kuvana u vodi. Na primer, pojede ćureći batak kuvan bez dodatnih masnoća uz vitaminsku salatu. Gazirane napitke ne konzumira godinama, osim mineralne vode.

Primer dnevnog jelovnika

Doručak: Tri rovita jaja

Ručak: Supa sa bezglutenskim rezancima

Večera: Ćureći batak sa vitaminskom salatom

Savet za brži metabolizam

Kao dodatni podsticaj organizmu, preporučuje da se svako jutro popije pola čaše limunovog soka sa kašičicom jabukovog sirćeta, jer smatra da ta kombinacija podstiče rad metabolizma.

