Razveo se posle 17 godina braka, pa pozirao nag u žbunju: Naš glumac kao od majke rođen, izvajanim telom izmamio uzdahe (Foto)
Glumac Predrag Damnjanović (45) okončao je brak dug 17 godina, a delove svoje svakodnevice sada redovno deli na društvenim mrežama. Na njegovom profilu mogu se videti trenuci sa snimanja, ali i sa treninga, jer je očigledno da je poslednjih meseci poseban akcenat stavio na fizičku spremu i izgled.
Poznat je po tome što objavljuje fotografije na kojima ističe rezultate napornog rada u teretani, ali je nedavnom objavom iznenadio i najvernije pratioce. Naime, podelio je fotografiju na kojoj potpuno nag pozira u prirodi, okružen rastinjem.
Reakcije su bile podeljene – dok su jedni pohvalili njegovu formu i samopouzdanje, drugi smatraju da je ovoga puta prešao granicu dobrog ukusa.
Borba sa kilogramima
Predrag je ranije otvoreno govorio o problemu sa viškom kilograma i otkrio da je uspeo da smrša 11 kilograma zahvaljujući disciplini i promeni ishrane.
Objasnio je da dan započinje laganim obrokom. Najčešće bira musli uz sirove bademe i jezgra koštica kajsije. Ručak mu se uglavnom sastoji od supe, a posebno izdvaja onu sa šitaki pečurkama. Iz jelovnika je izbacio običnu so i zamenio je himalajskom, dok se trudi da namirnice koje koristi budu bez glutena.
Često priprema obroke na pari – ćuretinu, kukuruz i šargarepu, koje kombinuje sa šoljom kefira. Večernji obroci su mu lagani, bez teške hrane, pa se odlučuje za jela kuvana u vodi. Na primer, pojede ćureći batak kuvan bez dodatnih masnoća uz vitaminsku salatu. Gazirane napitke ne konzumira godinama, osim mineralne vode.
Primer dnevnog jelovnika
Doručak: Tri rovita jaja
Ručak: Supa sa bezglutenskim rezancima
Večera: Ćureći batak sa vitaminskom salatom
Savet za brži metabolizam
Kao dodatni podsticaj organizmu, preporučuje da se svako jutro popije pola čaše limunovog soka sa kašičicom jabukovog sirćeta, jer smatra da ta kombinacija podstiče rad metabolizma.
