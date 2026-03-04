Slušaj vest

Glumac Predrag Damnjanović nedavno je okončao brak dug 17 godina, a poslednjih meseci često deli trenutke iz privatnog života na društvenim mrežama. Na njegovom Instagram profilu mogu se videti fotografije sa snimanja, treninga i svakodnevice, ali i objave u kojima ističe fizičku transformaciju kroz koju je prošao.

Ovoga puta pažnju je privukla fotografija na kojoj pozira potpuno nag, bar ako je sudeti po kadru, skriven među granama i šibljem u prirodi.

Reakcije podeljene

Objava je brzo izazvala brojne reakcije među pratiocima. Dok su jedni komentarisali da je glumac u odličnoj formi i pohvalili njegovu fizičku spremu, drugi su smatrali da je otišao korak predaleko.

Damnjanović je i ranije na društvenim mrežama objavljivao fotografije bez majice, ističući rezultate treninga, ali je ovaj put, po mišljenju mnogih, nadmašio sam sebe.

Smršao 11 kilograma promenom ishrane

Glumac je ranije otvoreno govorio o promeni životnih navika i borbi sa viškom kilograma. Kako je otkrio, uspeo je da smrša čak 11 kilograma zahvaljujući drugačijem režimu ishrane.

„Doručak mi je uvek lagan – najčešće jedem musli sa sirovim bademima i jezgrom koštica kajsije. Za ručak volim supu, a omiljena mi je sa šitaki pečurkama. U ishranu sam uveo himalajsku so, dok sam običnu potpuno izbacio“, rekao je svojevremeno.

Dodao je i da uglavnom bira namirnice bez glutena, dok često sprema ćuretinu na pari uz kukuruz i šargarepu, koje upotpuni čašom kefira.

„Uveče ne jedem tešku hranu. Pravim jednostavna jela na vodi – na primer, ćureći batak kuvan u vodi uz vitaminsku salatu. Gazirana pića ne pijem godinama, osim kisele vode“, objasnio je.

