Glumica Megan Foks se vratila na Instagram, što je odmah privuklo pažnju njenih pratilaca. Ona je objavila svoj povratak kratkom porukom na svojoj Instagram priči:

„Živa sam, nove fotografije su ovde.“

Na slikama koje je fotografisala Sibel Levi, 39-godišnjakinja glumica se vidi kako sedi na podu u uskom crnom topu i tangama. Dobro ste pogodili, njene obline su u prvom planu. Naročito velika zadnjica.

Iako je izgledalo kao da je zaboravila pantalone, obukla je crne čarape do butina i sandale sa platformom i višestrukim grafikama lista marihuane koje su ukrašavale svaku.

Pogledajte u galeriji njene vrele kadorve:

Oko vrata je nosila crnu ogrlicu sa srebrnim šiljcima.

Njen ponovni pojav na platformi dolazi samo dva meseca pre nego što proslavi svoj 40. rođendan 16. marta.

Ranije je obrisala sve fotografije

Megan Foks je u prošlosti pravila iznenadne promene na svojim društvenim mrežama. Kada je proslavila svoj 38. rođendan u maju 2024. godine, odlučila je da potpuno „očisti“ svoj profil - obrisala je sve fotografije i uklonila sve naloge koje je pratila.

Takav potez izazvao je mnogo spekulacija među fanovima, koji su pokušali da protumače razloge koji stoje iza njenog digitalnog povlačenja.

Megan Foks i Mašin Gan Keli Foto: The Hollywood JR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Glasine o vezi sa Mašin Gan Keli

Podsetimo da je glumica jednom deaktivirala svoj Instagram nalog - u februaru 2023. Samo nekoliko dana kasnije, vratila se na mrežu kako bi demantovala glasine o prevari u vezi sa muzičarem Mašin Gan Kelijem. Tada je rekla da u njihovoj vezi nema neverstva, uprkos brojnim spekulacijama koje kruže internetom.

