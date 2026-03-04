Slušaj vest

Glumica Megan Foks se vratila na Instagram, što je odmah privuklo pažnju njenih pratilaca. Ona je objavila svoj povratak kratkom porukom na svojoj Instagram priči:

„Živa sam, nove fotografije su ovde.“

Na slikama koje je fotografisala Sibel Levi, 39-godišnjakinja glumica se vidi kako sedi na podu u uskom crnom topu i tangama. Dobro ste pogodili, njene obline su u prvom planu. Naročito velika zadnjica.

Iako je izgledalo kao da je zaboravila pantalone, obukla je crne čarape do butina i sandale sa platformom i višestrukim grafikama lista marihuane koje su ukrašavale svaku.

Pogledajte u galeriji njene vrele kadorve:

Megan Foks u tangama nakon povratka na Instagram Foto: printscreen/instagram/meganfox, printscreen/instagram/cibellelevi

Oko vrata je nosila crnu ogrlicu sa srebrnim šiljcima.

Njen ponovni pojav na platformi dolazi samo dva meseca pre nego što proslavi svoj 40. rođendan 16. marta.

Ranije je obrisala sve fotografije

Megan Foks je u prošlosti pravila iznenadne promene na svojim društvenim mrežama. Kada je proslavila svoj 38. rođendan u maju 2024. godine, odlučila je da potpuno „očisti“ svoj profil - obrisala je sve fotografije i uklonila sve naloge koje je pratila.

Takav potez izazvao je mnogo spekulacija među fanovima, koji su pokušali da protumače razloge koji stoje iza njenog digitalnog povlačenja.

Megan Foks i Mašin Gan Keli
Megan Foks i Mašin Gan Keli Foto: The Hollywood JR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Glasine o vezi sa Mašin Gan Keli

Podsetimo da je glumica jednom deaktivirala svoj Instagram nalog - u februaru 2023. Samo nekoliko dana kasnije, vratila se na mrežu kako bi demantovala glasine o prevari u vezi sa muzičarem Mašin Gan KelijemTada je rekla da u njihovoj vezi nema neverstva, uprkos brojnim spekulacijama koje kruže internetom.

Ne propustitePop kulturaNakon 3 meseca otkriveno misteriozno ime ćerkice Megan Foks i Mašin Gan Kelija: Svi su nagađali, ali ovo im nikad nije palo na pamet
Mašin Gan Keli i Megan Foks u matching stajlinzima
Pop kulturaMašin Gan Keli žestoko odbrusio nakon glasina o imenu naslednika: "Ne, dete nam se neće zvati Nebesko seme!"
Megan Foks i Mašin Gan Keli
Pop kulturaŠok preokret nakon porođaja Megan Foks: Trudna ostavila repera, ali su oko jedne stvari složniji nego ikad
Mašin Gan Keli i Megan Foks u matching stajlinzima
ZabavaHell je ponovo zablistao – svetska superzvezda postala je novo lice brenda
m .jpg
Pop kulturaMegan Foks i Mašin Gan Keli prekinuli svaki kontakt uoči njenog porođaja: Muzičar se oglasio i imao je oštru poruku (FOTO)
megan foks masin gan keli profimedia-0803162494.jpg
Pop kulturaNakon raskida Megan Foks i kontroverznog repera javila se njegova bivša: Otkrila gnusne detalje koje ne može svako da svari
Mašin Gan Keli i Megan Foks u matching stajlinzima
Pop kulturaKipti od besa: Magan Foks šokirana molbom svog bivšeg koji ju je trudnu varao
masin-gan-keli-megan-foks-profimedia0754332416.jpg

 Video: Koji poremećaj ima Megan Foks

ŠTA IMA? Evo koji poremećaj ima Megan Foks Izvor: MONDO/Teodora Orlandić i Mirela Ljumić