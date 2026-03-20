Preljube Bila Gejtsa isplivale su na površinu zahvaljujući objavljivanju mejlova ozloglašenog finansijera Džefrija Epstajna, koji je još 2013. godine saznao za Gejtsove vanbračne izlete i pokušao da ga uceni. I dok su glasine o mladoj kartašici kružile već neko vreme, detalji o misterioznoj fizičarki tek sada intrigiraju svetsku javnost.

Kada je u pitanju nepoznata ruska naučnica, o njoj se zna veoma malo. Ako je verovati Bilu Gejtsu, njihovo poznanstvo je započelo kroz čisto poslovne aktivnosti. Američki novinari su ubrzo povezali konce i shvatili da je ona najverovatnije bila zaposlena u jednoj od njegovih kompanija koja je imala izuzetno jake veze sa Rusijom.

Naime, Gejts je 2008. godine osnovao firmu TeraPauer sa ciljem razvoja specifičnog nuklearnog reaktora, a koncept za to je osmišljen pola veka ranije u sovjetskom Institutu Kurčatov. Od 2010. godine ova kompanija je blisko sarađivala sa Naučno-istraživačkim institutom za atomske reaktore u Dimitrovgradu.

Saradnja se nastavila čak i nakon 2014. godine, a američki stručnjaci su redovno koristili njihov reaktor BOR-60 za obeležavanje i zračenje uzoraka materijala. Vreme ove saradnje savršeno se poklapa sa periodom koji Džefri Epstajn spominje u svojim pismima. Iako milijarder u to vreme nije lično putovao u Rusiju, najverovatnije su se sreli u Sjedinjenim Američkim Državama.

Kartašica iz Toljatija

Druga Ruskinja koja je osvojila srce osnivača Majkrosofta bila je Mila Antonova iz grada Toljati. Javnost je za nju saznala iz obimnog istraživanja koje je objavljeno 2023. godine, a njene objave na internetu, kao i reči samog milijardera, sada su potvrdile sva nagađanja.

Devojka je bila veliki zaljubljenik u bridž, preselila se u SAD, a 2010. godine je na jednom turniru ukrstila karte upravo sa Gejtsom. Ona je tada imala nešto više od dvadeset godina, dok je on bio stariji tačno tri decenije.

U jednom video snimku na Jutjubu, Mila se prisetila kako ga je nakon izgubljene partije od besa šutnula ispod stola. Izgleda da je baš taj trenutak pokrenuo njihovo poznanstvo i romansu, iako ona po svemu sudeći nije dugo potrajala.

Nakon raskida Antonova je živela na ivici siromaštva, što je Epstajn iskoristio da proziva Gejtsa. U jednom mejlu on je milijarderovom pomoćniku brutalno napisao da je njegov šef pravi ludak.

"Njegova bivša devojka ne može sebi da priušti ni klima uređaj, a nema novca ni na bridž da ode. Najbogatiji čovek na svetu je toliko škrt da njegova bivša spava na kauču kod drugarice", glasila je poruka.

Epstajn je devojci obezbedio krov nad glavom i platio joj školovanje za programiranje, a zatim pokušao da izvuče novac od Gejtsa ucenjujući ga saznanjima o ovoj romansi, što je on na kraju potpuno ignorisao.

Zanimljivo je da je Mila poznavala i čuvenu Anu Čapman i to pre nego što je ulovljena u saradnji sa ruskim specijalnim službama. Danas živi u Palo Altu i bavi se veb programiranjem.

Bizaran bračni pakt

Ipak, Ruskinje nisu bile jedine žene u njegovom životu. Njegova najduža i najčudnija romansa započela je još pre nego što je upoznao Melindu Frenč. Sredinom osamdesetih započeo je vezu sa preduzetnicom En Vinblad koja je bila pet godina starija od njega.

Njihov odnos bio je sve samo ne običan. Odmore su provodili u Brazilu proučavajući biotehnologiju, u Santa Barbari su slušali predavanja iz teorijske fizike, a na Zanzibaru su istraživali genetiku i antropologiju.

Jednom prilikom ga je čak ubedila da postane vegetarijanac, mada je on ubrzo odustao i vratio se staroj ishrani. Koliki je uticaj imala na njega govori i neverovatna činjenica da ju je pitao za dozvolu pre nego što se oženio Melindom. Nakon njenog odobrenja usledilo je venčanje, ali uz jedan potpuno neočekivan dogovor. Melinda mu je dozvolila da jednom godišnje provede vikend sa bivšom devojkom.

Kako je pisao Volter Ajzakson, poznati biograf Stiva Džobsa, oni su tokom tih vikenda šetali pored okeana, vozili bagi po dinama i leteli zmajem.

Kada bi se vratio sa tih odmora, Gejts se vraćao ženi, ali i pokušajima da zavede brojne zaposlene žene. Mediji su još 2021. godine pisali o njegovim stalnim, ali mahom neuspešnim pokušajima da ostvari veze sa koleginicama iz Majkrosofta i svog dobrotvornog fonda.

Primera radi, on je 2006. godine jednoj ženi poslao mejl sa pozivom na večeru, uz opasku da ukoliko joj je neprijatno može slobodno da se pretvara da joj nikada ništa nije ni napisao.

Slična situacija dogodila se i u Njujorku, kada je na jednoj koktel zabavi pozvao koleginicu iz fondacije na večeru, a ona se samo nasmejala kako bi izbegla odgovor.

Čak šest bivših i sadašnjih radnica potvrdilo je da su njegovi neumesni potezi stvarali veoma neugodnu radnu atmosferu, iako su priznale da nikada nije vršio pritisak na njih niti im je pretio otkazom.

VIDEO: Džefri Epstajn nije završio fakultet ali je postao profesor: