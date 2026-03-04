Slušaj vest

Prema pisanju domaćih medija, glumac Miodrag Dragičević navodno je okončao brak sa koleginicom Oliverom Bacić nakon pet godina zajedničkog života. Kako se navodi, razvod je protekao mirno, bez javnih polemika i bez skandala.

Pažnju javnosti posebno je privukla promena na društvenim mrežama – Olivera je sa svog profila na platformi Instagram uklonila prezime Dragičević i ponovo počela da koristi devojačko prezime Bacić.

Dragičević ranije govorio o razvodima

Glumac je ranije, gostujući u emisiji Insajder, otvoreno govorio o fenomenu razvoda u savremenom društvu, uz primetnu dozu kritike.

„Mislim da je došlo vreme gde je malo postalo moderno da kažeš da si razveden – ‘Ja sam razveden muškarac’. To je postalo tako, jako nešto. ‘Ja sam razvedena žena, eto, imam decu’. Nekako je to sad postalo kao – super si, znaš“, rekao je tada Dragičević.

Potom je dodao:

„Pa čekaj, gde je ovo da se gaje neki postulati moralni, gde je požrtvovanje? Gde je borba? Gde je tradicija? Gde je tolerancija? Zar nije to u stvari uspeh? Najlakše je reći ne. Mislim, prosto, najlakše je odustati u životu.“

Iako glumački par o razvodu nije javno govorio, činjenica da je brak okončan bez konflikata i medijskih prepirki mnogi su protumačili kao znak da su odluku doneli sporazumno.

