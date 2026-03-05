Slušaj vest

Holivudska miljenica Kejt Hadson održala je urnebesan govor na otvaranju nedeljne dodele nagrada Actor Awards, ali su njene reči ubrzo pale u drugi plan zahvaljujući njenom bratu. Ceo šou zapravo je ukrao Oliver Hadson, svojim urnebesnim izrazima lica i reakcijama iz publike.

Tradicionalno, ceremonija počinje monolozima poznatih ličnosti, u kojima govore o svojim karijerama, a obično završavaju rečenicom: "Ja sam glumac/glumica". Ove godine tu čast je imala Kej Hadson, nominovana za film "Song Sung Blue". Nasmejala je publiku u dvorani Shrine Auditorium and Expo Hall pričajući o svom prilično buntovnom detinjstvu.

U galeriji pogledajte kako su izgledali Kejt i Oliver Hadson na dodeli nagrada:

Kejt i Oliver Hadson na dodeli Actor Awards

Buntovno detinjstvo i reakcije Olivera Hadsona

Prisećajući se kako je bila "luda za momcima", "preglasna", kako je "upadala u nevolje zbog sanjarenja" i kako su je "slali kući iz škole zbog neprikladnog oblačenja", Kejtin brat, glumac Oliver Hadson, svojim izrazima lica jasno je pokazivao šta misli o njenim tinejdžerskim godinama.

Praveći grimase, klimajući glavom i odmahujući u lažnom zgražavanju, Oliver se naposletku nasmejao i zapljeskao kada je Kejt izgovorila poentu govora: "Ispostavilo se da su sve te veštine vrlo isplative na tržištu za jednu glumicu."

Zanimljivo je da Oliver uopšte nije trebao biti na dodeli, već je uskočio u poslednjem trenutku kao pratnja sestri. Kejt i Oliver su za Entertainment Tonight objasnili da je Kajtin partner Deni Fudžikava jako razboleo, zbog čega je glumica nazvala brata i rekla: "Moraš mi biti pratnja."

Dnevnici i ludosti sa momcima

Tokom nedavne posete emisiji "Jimmy Kimmel Live", Kejt, kćerka holivudske legende Goldi Havn, pričala je o svojim ludostima sa momcima koje je zapisivala u dečijim dnevnicima.

"Pišem dnevnik od svoje osme godine. Počela sam ih listati i pomislila: Ne mogu ovo čitati. Ne mogu," objasnila je Kejt, priznajući da je skoro odustala od ideje da ih uopšte donese u emisiju.

Prema njenim rečima, dnevnici su bili puni ranih romantičnih razmišljanja i iznenađujuće emocionalnog intenziteta za nekoga tako mladog.

"Bila sam poput male devojčice koja piše pesme u stilu Sabrina Carpenter", našalila se, dodajući da su mnogi zapisi fokusirani na osećanja i iskustva za koja tada nije trebala ni da zna.

Voditelj Džimi Kimel brzo je primetio da se tema romantike ponavlja u njenim zapisima, navodeći Kejt da prizna kako je luda za momcima veći deo svog života.

"Oh, luda sam za momcima doslovno od '80," nasmejala se, napominjući da se čak i njeni najnoviji dnevnici i dalje vrte oko ljubavi i romantike.

