Od glumice Šarliz Teron smo navikli na samo najbolje i atraktivne modne kombinacije, pa se nismo mnogo iznenadili kada smo videli u čemu je došla na Diorovu reviju na Nedelji mode u Parizu koja se održala 3. marta.

Ona se pojavila u Parizu u izdanju koje je istovremeno smelo, sofisticirano i besprekorno stilizovano dokazavši zašto i dalje važi za jednu od najbolje obučenih dama u Holivudu i zašto postoje kombinacije koje mogu da ponesu samo retki.

Glumica se na Diorovoj reviji pojavila u crnoj garderobi od glave do pete, koja je brisala granicu između seksepila i visoke mode.

Šarliz je nosila mini kožnu suknju sa visokim strukom, koju je iskombinovala sa crnim bodijem dubokog izreza, dok su halteri diskretno provirivali ispod suknje, dajući stajlingu notu provokativnosti, ali bez vulgarnosti.

Preko svega je ponela dugački crni plašt sa naglašenom mašnom oko vrata, koji je čitavoj kombinaciji dao teatralnu, gotovo filmsku dimenziju.

Providne crne čarape i klasične salonke sa špic vrhom dodatno su izdužile njenu figuru, dok su tamne naočare za sunce i zalizana, minimalistička frizura zaokružile utisak besprekorne, hladne elegancije.

Ono što oduševljava kod glumice jeste što ona celu ovu atraktivnu kombinaciju nosi krajnje prirodno i samouvereno.

VIDEO: Šarliz Teron