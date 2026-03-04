Slušaj vest

Bruklin Bekam, najstariji sin Dejvida i Viktorije Bekam, danas slavi 27. rođendan. Međutim, umesto porodičnog okupljanja, rođendan će provesti hiljadama kilometara daleko od roditelja, u jeku javnog i gorkog raskola koji je potresao jednu od najpoznatijih porodica na svetu. Njegov život, koji je započeo pod svetlima reflektora, danas je priča o potrazi za sopstvenim identitetom, braku s bogatom naslednicom i bolnom prekidu s klanom Bekam.

Rođen 4. marta 1999. godine, Bruklin Džozef Pelc Bekam odrastao je uz pritisak slavnog prezimena.

U galeriji pogledajte fotografije Bruklina Bekama:

1/12 Vidi galeriju Bruklin Pelc Bekam Foto: Phillip Faraone / Getty images / Profimedia, Printscreen/ Instagram/ nicolaannepeltzbeckham, Printscreen/Instagram/nicolaaneepeltzbeckham

Njegovi roditelji, fudbalska ikona Dejvid Bekam i modna dizajnerka Viktorija Bekam, obezbedili su mu život o kakvom mnogi sanjaju, s kumovima poput Eltona Džona i Elizabet Harli.

Prirodno, prvi pokušaj karijere bio je u fudbalu.

Foto: Profimedia

Kao tinejdžer je igrao za omladinski tim Arsenala, ali sa 16 godina je odustao, priznavši da nije mogao da se nosi s teretom očevog nasleđa."Svaki put kad bih pogrešio, svi su gledali u mene", izjavio je jednom prilikom.

Dejvid Bekam, Bruklin Bekam na Viktorijinoj reviji 2018. godine Foto: Sipa / Pixelformula / Sipa Press / Profimedia

Nakon fudbala, okrenuo se umetnosti. Otac mu je kupio fotoaparat, a Bruklin je ubrzo razvio strast prema fotografiji.

Objavio je knjigu "What I See" 2017. godine, koja je naišla na podeljene kritike, te je kratko studirao na prestižnoj školi Parsons School of Design u Njujorku.

Viktorija Bekam, Bruklin Bekam na utakmici Foto: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

U pokušaju da ostane prizeman, s 15 godina je radio kao konobar u Londonu za platu od svega nekoliko dolara po satu.

Tokom pandemije, pronašao je novu strast - kuvanje.

Foto: Printscreen/Instagram/brooklynpeltzbeckham

Njegova onlajn serija "Cookin' with Brooklyn" postala je viralna, iako često kritikovana zbog visokih produkcijskih troškova i jednostavnih recepata.

Foto: Dennis Stone / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ta ljubav prema hrani ga je odvela u preduzetničke vode, pa je krajem 2024. lansirao brend ljutih soseva "Cloud 23".

Prekretnica u njegovom životu dogodila se krajem 2019, kada je započeo vezu s američkom glumicom i naslednicom Nikolom Pelc, ćerkom milijardera Nelsona Pelca.

U galeriji pogledajte fotografije Bruklina i Nikole s porodicom Bekam:

1/9 Vidi galeriju Bruklin Bekam i Nikola Pelc sa Bekamovima pre eskalacije sukoba Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia, Doug Peters / PA Images / Profimedia

Njihova veza brzo je postala ozbiljna; verili su se u julu 2020.

Venčali su se 9. aprila 2022. na raskošnoj ceremoniji na imanju njene porodice u Palm Biču, vrednoj oko četiri miliona dolara.

U galeriji pogledajte paparaco fotografije s venčanja Dejvida Bekama:

1/8 Vidi galeriju Paparaco fotografije sa venčanja Bruklina Bekama i Nikole Pelc Foto: Profimedia

Bruklin je tada uzeo njeno prezime kao svoje srednje ime, postavši Bruklin Pelc Bekam, što je bio prvi znak da se njegov život okreće u novom smeru.

Međutim, upravo je to venčanje postalo izvor napetosti koje su eskalirale u otvoreni sukob. Glasine o neslaganju između Nikole i Viktorije kružile su mesecima, a sve je kulminiralo početkom ove godine.

U galeriji pročitajte dramatično saopštenje Bruklina Bekama posle kog je došlo do raskola u porodici:

1/6 Vidi galeriju Prvo oglašavanje Bruklina Bekama o raskolu u porodici Foto: Printscreen/ Instagram/ brooklynpeltzbeckham

Bruklin je u januaru 2026. na Instagramu objavio šokantnu poruku, optuživši roditelje da su godinama kontrolisali medijski narativ o njemu, pokušavali da "unište" njegov brak i uzrokovali mu anksioznost s kojom se borio ceo život.

Prema Bruklinovim tvrdnjama, drama je započela kada je Viktorija u poslednjem otkazala izradu Nikoline venčanice.

Bruklin Bekam, Nikola Pelc Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Dodatni udarac bio je trenutak na venčanju kada je, kako tvrdi, Viktorija "otela" njihov prvi ples, plešući s njim na pesmu namenjenu mladencima.

Bruklin tvrdi da su on i Nikola toliko povređeni da s Bekamovima komuniciraju isključivo preko advokata.

U galeriji pogledajte prvo pojavljivanje Dejvida i Viktorije Bekam nakon Bruklinove bombastične objave:

1/5 Vidi galeriju Dejvid i Viktorija Bekam u Ministarstvu kulture u Parizu Foto: Aissaoui Nacer / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, BEST IMAGE / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

S druge strane, izvori bliski Dejvidu i Viktoriji tvrde da su skrhani i da se boje da će zauvek izgubiti sina.

Dok oni borave u Parizu na Nedelji mode, Bruklin će svoj 27. rođendan proslaviti u Los Anđelesu sa suprugom, s kojom je 2025. obnovio i bračne zavete na ceremoniji kojoj Bekamovi nisu prisustvovali.

Video: Bruklin Bekam i Nikola Pelc ualze u restoran