Kada se objektivno sagleda iz današnje perspektive, i ako u obzir uzmemo sve što se dešavalo, njihova ljubavna priča od prvog dana bila je osuđena na propast. Ne samo zato što ih je od početka u tom braku bilo troje, kako je rekla princeza Dajana, već i što je ono spektakularno venčanje o kojem i posle 45 godina priča ceo svet za nju bio "najužasniji dan u životu". No, bilo je traumatičnih događaja s kojima se suočila i pre nego što je zvanično postala članica kraljevske porodice...

Trećeg februara 1983. godine na njenoj ruci zablistao je prsten sa velikim plavim safirom, koji danas nosi Kejt Midlton, supruga budućeg kralja. Svi su verovali da u tim trenucima niko nije bio srećniji od nje. Ali, istina je bila – negde tamo. Princeza Dajana tek je kasnije priznala da su noćne more počele istog dana kada su ona i Čarls objavili veridbu, i da nije shvatala koliku će žrtvu morati da podnese.

Venčanje princeze Dajane i kralja Čarlsa održano je 1981. godine Foto: Quadrillion Publishing / Avalon / Profimedia

A stroga pravila su je, kao što znamo, davila. Kako su se u to vreme na britanskom dvoru i dalje ponašali kao da su zaglavljeni u 18. veku, Lejdi Di je morala da se prilagodi tradiciji i kodeksima, ali i da prođe stroge kontrole. Tako su je, između ostalog, odmah poslali na pregled kod ginekologa kako bi se utvrdila njena nevinost.

princeza Dajana, kralj Čarls, princ Hari, princ Vilijam Foto: Mauro Carraro / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kako ističe Lizbet Bišof, autorka nove knjige o kralju Čarlsu, to uopšte nije bio njegov zahtev, već kontroverzno pravilo kojeg su se u Bakingemskoj palati grčevito držali otkako postoji britanski tron. Iako je istorija pokazala da nisu svi poštovali princip "ništa pre braka", čak daleko od toga, dvor je morao da se uveri da buduća kraljica neće dovesti dete drugog muškarca u porodicu plave krvi.

Dajana, koja je imala 19 godina, nije baš tako zamišljala početak svoje bajke, ali morala je da se povinuje naređenjima. Setite se samo njenog prvog intervjua nakon veridbe, kada je stidljivo odgovarala na pitanja, kao da joj je bilo neprijatno. To je zato što je, objašnjava Bišof, bila istraumirana. Oči celog sveta bile su uprte u nju, skromnu vaspitačicu plemenitog porekla, koja je imala tremu pred kamerama jer je osećala ogroman pritisak. Taj teret pao je s njenih pleća tek posle razvoda.

No, princeze novog doba, Kejt Midlton i Megan Markl, uspele su da izbegnu košmar zvani "dokazivanje nevinosti". Danas se, uostalom, rade DNK testovi, pa je lako utvrditi očinstvo, ali u Dajanino vreme vodili su se starim metodama i kontrolama koje nije bilo moguće zaobići.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Kraljica Elizabeta i princeza Dajana: