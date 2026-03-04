Slušaj vest

Ćerka jedne od najvećih holivudskih zvezda, Sandej Rouz, ponovo je privukla pažnju, ali ovaj put zbog oštrih komentara na društvenim mrežama nakon njenog nastupa na Nedelji mode u Njujorku.

Iako je njena slavna majka Nikol Kidman ponosno delila snimke sa revije, 17-godišnja Sandej Rouz našla se na meti kritika zbog šetnje pistom.

Nastup na Calvin Klein reviji

Sandej Rouz ćerka oskarovke Nikol Kidman i muzičara Kìta Urbana, proteklog vikenda prošetala je pistom na reviji Calvin Klein za jesen 2026. u okviru Njujorške nedelje mode. Umesto modnih pohvala, tinejdžerka je izazvala lavinu kritika zbog svog hoda.

Na pisti se pojavila u oversajz bež baloneru sa velikim smeđim kožnim reverima, ispod kojeg je nosila zakopčanu košulju. Kombinaciju je upotpunila belim rukavicama, smeđom torbicom i smeđim kožnim čizmama sa potpeticom, dok joj je kosa bila raspuštena, ali povučena s lica.

Reakcije publike i društvenih mreža

Dok je Nikol Kidman ponosno podelila video ćerkine šetnje na Instagramu uz opis "New York Baby", društvene mreže nisu bile blagonaklone: "Neoprostivi nepotizam", "Samo gazi okolo", "Izgleda kao da ide da priča sa mamom o svom tati", "Hoda kao poni! Ona nije model", "Bez veza svojih roditelja pomagala bi pravim modelima iza piste".

Ranija iskustva na modnoj sceni

Ovo nije prvi put da mlada naslednica slavnih roditelja prima negativne komentare. Sandej Rouz debitovala je na pistama 2024. godine tokom Njujorške nedelje mode u Parizu na reviji Miu Miu za proleće/leto, a u oktobru iste godine otvorila je Miu Miu Paris Womenswear reviju za sezonu proleće/leto 2025. Tada su se na internetu takođe nizali komentari na račun njenog hoda.

Sandej Rouz na Nedelji mode u Parizu Foto: ALAIN JOCARD / AFP / Profimedia

Uspon karijere uprkos kritikama

I pored kritika, karijera Sandej Rouz ide uzlaznom putanjom. Prošle godine postala je zaštitno lice velike kampanje italijanske modne kuće Miu Miu, što potvrđuje da modna industrija u njoj vidi potencijal. Na pariškoj pisti družile su je i druge poznate "nepo bebe" naslednice, poput Amelìa Grej Hamlin, ćerke Hari Hamlin i Liza Rinne, te Eliot Samner, dete Sting i Trudi Stajler.

Porodica Nikòl Kidman

Osim Sandej Rouz, Nikol Kidman ima još dvoje dece, Izabelu Džejn i Konor, koje je dobila u braku sa Tomom Kruzom.

