Američka glumica Kristina Eplgejt otkrila je detalje noći 1989. godine kada je ostavila svog tadašnjeg dečka Breda Pita na dodeli MTV nagrada i otišla sa drugim muškarcem u svojim novim memoarima.

O svemu tome je govorila u svojoj knjizi „Ti sa tužnim očima“, koja je objavljena 3. marta. Glumica, sada 54-godišnjakinja, zvezda serije „Udate... sa decom“, opisala je kako se sve dogodilo kada je imala samo 17 godina.

Kristina Eplgejt Foto: Columbia TriStar / Entertainment Pictures / Profimedia

Pozvala je Breda Pita, ali je gledala rokera.

Te večeri, Eplgejt je trebalo da uruči nagradu na dodeli MTV video muzičkih nagrada. Kao pratnju je dovela Pita, koji je tada imao 26 godina i još nije bio velika zvezda.

U društvu je bilo i drugih poznatih gostiju, uključujući Džonija Depa, u koga je, kako priznaje, bila zaljubljena godinama.

Međutim, njenu pažnju te večeri privukao je neko sasvim drugi – Sebastijan Bah, pevač rok benda Skid Row.

„Nisam mogla da skinem pogled sa Baha cele noći. Bio je dugokosi lepotan i pevač grupe Skid Row“, napisala je u svojim memoarima.

Kristina Eplgejt Foto: H.F.P.A. / PictureLux / Profimedia

Dodala je da Pit još uvek nije bio globalna filmska zvezda.

„Mrzim da to kažem, ali Bred je tek počinjao kao glumac. Nije bio 'onaj' Bred Pit o kome su mnogi ljudi sanjali“, priznala je.

Noć za pamćenje

Nakon što ga je ostavila na dodeli nagrada, situacija je postala još komplikovanija. Pit je na kraju morala da vozi njenu majku kući.

„Usput se navodno skoro potukao sa bandom na benzinskoj pumpi i bio je veoma ljut na mene“, napisala je glumica.

Kasnije je saznala da je Sebastijan Bah već bio u vezi i da je u to vreme imao dete, dok sa Pitom nije razgovarala godinama nakon tog incidenta.

Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Bred Pit je bio dugo ljut

Eplgejt tvrdi da su je mnogo kasnije dve Pitove bivše devojke - obe poznate glumice - pitale da li je istina da ga je ostavila na dodeli MTV nagrada.

„Navodno im je obema rekao da je još uvek ljut na mene“, napisala je.

Na kraju su se pomirili

Godinama kasnije, njih dvojica su se konačno pomirili.

„Na kraju smo se složili da sam samo dete i da, iako je zaslužio bolje, vreme je da oprosti detetu koje ga je ostavilo zbog pevača grupe Skid Row“, napisala je Eplgejt.

Pogledajte u galeriji fotografije Bred Pita sa devojkom:

Bred Pit i Ines de Ramon na premijeri filma "F1" u Londonu

Završila je celu stvar humorističnim obrtom:

„Naravno, Bred je danas 'taj' Bred Pit, a Sebastijan Bah... pa, verovatno još uvek ima dugu kosu.“

Video: Feđa Štukan o kumstvu sa Anđelinom Džoli i Bred Pitu